BBB25: que horas vai tocar o Big Fone hoje à noite?

Na noite deste sábado, 22 de fevereiro, o Big Fone vai tocar mais uma vez no BBB 25. Quem atender ao chamado vai direto para o paredão, mas uma decisão poderá mudar o clima do jogo. Veja que horas acontece a dinâmica.

Qual o horário que vai tocar o Big Fone?

O Big Fone irá tocar na noite deste sábado, 22, durante o programa ao vivo, que começa às 22h25 (de Brasília). Se o Líder atender, aí ele escolherá duas pessoas para serem emparedadas. O público poderá acompanhar em tempo real pela TV aberta e no Globoplay.

Camilla, que é dona do Poder Coringa, poderá decidir se quer trocar um dos dois emparedados por qualquer outra pessoa da casa. Então se prepara que vem climão aí.

Como assistir o momento ao vivo

Nas publicações das redes sociais em que divulgou a dinâmica do Big Fone, o reality show revelou que o momento será exibido ao vivo na TV Globo. Assim, será possível assisti-lo totalmente de graça, seja pela TV ou online.

TV Globo ou graça pela Globoplay

A exibição pela TV Globo é bastante simples de acompanhar, você deve sintonizar na emissora de qualquer aparelho com acesso aos canais abertos brasileiros. Caso esteja longe de uma televisão, mas não queira perder ao momento, você pode assistir pelo celular ou computador usando a aba “Agora na TV” da Globoplay.

Para conseguir conferir o momento pela aba gratuita da Globoplay que exibe a programação em tempo real da TV Globo é preciso ter uma conta na plataforma streaming. Pode ficar tranquilo, pois nada será cobrado por isso.

Pronto! Agora você já tem seu cadastro com login e senha para usar no site. Assim, para conferir o momento em que o Big Fone irá tocar é só acessar a plataforma no horário, às 11h46, e clicar na aba “Agora na TV” e em seguida “TV Globo”.

Acesse o site (https://globoplay.globo.com/) e depois clique em “entrar” no canto superior direito e em seguida “cadastre-se”;

Você será redirecionado a um formulário em que terá que informar: nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, país, cidade e estado em mora;

Para finalizar o processo é necessário selecionar a caixinha que confirma que você leu e concorda com os Termos de Uso e Política de Privacidade e em seguida apertar o botão “cadastrar”;

