Como votar no BBB 25 para eliminar Renata, Vitória ou Vini no Gshow

O 16º paredão do Big Brother Brasil 2025 está formado e a votação está aberta. Para eliminar Vini, Renata ou Vitória, é necessário tomar uma decisão, então veja como votar no BBB 25 para tirar um deles do reality no dia 13 de abril, domingo.

Veja como votar no BBB 25 no Gshow

Apenas a votação oficial do BBB 25 conta para a eliminação de Renata, Vini ou Vitória é preciso concentrar os seus esforços no Gshow. Para isso, há duas opções, o site e o aplicativo. Para ambos, será necessário ter uma conta se quiser que seu voto seja contabilizado pelo sistema do reality show.

Para quem for votar pelo site, o primeiro passo é acessar o endereço https://gshow.globo.com/ e ir em “entrar”, na lateral superior direita. Depois clique em “cadastre-se” e informe nome completo, e-mail e data de nascimento. Você vai criar uma senha de 8 a 5 dígitos e então selecionará as caixinhas “sou humano” e “li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”.

Em seguida, após o cadastro clique em “BBB” na lateral superior esquerda do site. Clique na votação BBB 25, a enquete será a primeira opção nesta aba, em seguida uma nova página será aberta.

Confira os nomes e fotos dos emparedados, e escolha em quem vai votar. Agora é só clicar no nome de um deles, confira que selecionou a pessoa certa e por último clique na caixinha da verificação de robôs.

O voto é único, um CPF por vez.

O resultado do paredão da temporada será na terça (8). De acordo com o cronograma oficial da TV Globo, o programa de eliminação deve começar às 22h25, depois de Vale Tudo.

Programação da semana

Domingo (13/4): Eliminação e novo paredão;

Segunda-feira (14/4): Sincerão;

Terça-feira (15/4): resultado da votação do BBB 25;

Quinta-feira (17/4): prova do líder da semana;

Sexta-feira (18/4): festa;

Sábado (19/4): prova do anjo;

Domingo (20/4): almoço do anjo, formação do paredão