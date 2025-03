Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Aline no BBB 25

Aline foi eliminado do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 25 de março, com 51,73% dos votos contra Maike que teve 47,34%, e Diego que recebeu 0,93%. Leia a íntegra do discurso do BBB 25 feito por Tadeu Schmidt nesta semana para anunciar a saída do brother.

Discurso de eliminação BBB 24 de Maike completo

Para anunciar que Aline foi o mais votada do paredão do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt escreveu um texto explicando aos brothers que o protagonismo é importante e fazer todo dia um “Sincerão” também, mas frisou que não há um receita para o jogo. Mesmo Aline tendo sido uma leoa, em suas palavras, a sister acabou eliminada.

Aline é a 12ª eliminada com 51,73% da média dos votos. Maike recebeu 47,34% de votos, e Diego Hypolito obteve 0,93% dos votos.👋 #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/Mwruwza34L — Big Brother Brasil (@bbb) March 26, 2025

Quem ainda está no BBB 25?

A partir desta semana, o elenco do Big Brother Brasil conta com 12 participantes. Veja a lista completa de quem ainda está no BBB 25.

Maike, Daniele, Diego, Eva, Guilherme, João Gabriel. João Pedro, Joselma, Renata, Vilma, Vinícius e Vitória.