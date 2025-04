Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Daniele Hypólito no BBB 25

Daniele Hypólito foi eliminada do Big Brother Brasil neste domingo, 6 de abril, em um paredão contra João Pedro e Maike. Leia a íntegra do discurso do BBB 25 feito por Tadeu Schmidt nesta semana para anunciar a saída da sister.

Discurso de eliminação BBB 25 de Dani completo

Para anunciar que Daniele Hypólito foi o mais votada do paredão do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt disse que o eliminado faria falta ao irmão.

Com 50,37% da média dos votos do público, Daniele Hypolito é a décima quinta eliminada do #BBB25 👋 #RedeBBB pic.twitter.com/15ZWI9C9yI — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 7, 2025

Quem ainda está no BBB 25?

A partir desta semana, o elenco do Big Brother Brasil conta com 11 participantes. Veja a lista completa de quem ainda está no BBB 25.

Maike, Diego, Guilherme, João Gabriel, João Pedro, Joselma, Renata, Vinícius e Vitória.