Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Eva no BBB 25

Eva foi eliminado do Big Brother Brasil neste domingo, 30 de março, em um paredão contra Vinícius e Delma. Leia a íntegra do discurso do BBB 25 feito por Tadeu Schmidt nesta semana para anunciar a saída do brother.

Discurso de eliminação BBB 25 de Aline completo

Para anunciar que Eva foi o mais votada do paredão do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt escreveu um texto explicando as ligações do jogo, e deixou os emparedados confusos, a ponto de Vinícius acreditar que seria eliminado.

“Chegou a hora, quando eu terminar seremos 11. Olha só essa frase de algumas semanas atrás: ‘Eu não posso perder a minha Evinha não’. Era Delma falando sobre Eva. Agora Eva falando para a Delma: ‘Me abraça, estou precisando de um abraço de mãe hoje’.

Aí a gente avança um pouquinho no tempo e temos: ‘Eva, quem você veta?’, ‘Delma’. ‘Delma, quem você veta?’, ‘Eva’. As coisas evoluem de um jeito, né? As mulheres que ensaiavam uma conexão, hoje estão de lado opostos, se enfrentando no Paredão.

Aliás, a Eva vive essa situação duas vezes. Quando ela olha para o outro lado, ela encontra o Vinícius, justamente a pessoa com quem ela disse que poderia fazer uma nova dupla naquela dinâmica, lá no início do programa.

Agora temos Eva e Vinícius se enfrentando no Paredão, ainda sem resolver a polêmica da polêmica suja, se é que há alguma coisa a se resolver aqui. No máximo, esse episódio nos faz lembrar daquela máxima de comunicação. O que é mais importante: o que você está dizendo ou o que o outro está entendendo?

Para os três emparedados, seria bem mais interessante se as pessoas entendessem de maneira diferente um aspecto importante sobre o jogo deles: a relação de protagonismo com as suas duplas originais.

A Eva tem com a Renata uma cumplicidade, um entrosamento, admiráveis. Os abraços entre elas, sobretudo em momentos decisivos entre o jogo, transbordam afeto, acolhimento e proteção. Mas, por mais que a Eva veja equilíbrio nessa relação, ela ganhou plaquinha de manipulável, enquanto Renata ganhava a de manipuladora. E chegaram a chamar a dupla das bailarinas de ‘as Renatas’.

O Vinícius também tem com a Aline uma amizade de se encher os olhos, mas é difícil disputar protagonismo com uma mulher como ela. Por diversas vezes, as principais ações do Vinícius eram em relação à Aline. Proteção, cuidado, legal… mas sempre em relação à amiga. Por mais que ele estivesse sempre aberto ao jogo, a sombra da Aline sempre foi grande sob ele.

A Delma é mais tranquila nesse aspecto, vive com o Guilherme uma relação super fofa entre sogra e genro. Relação de quebrar paradigmas, mas reconhece a dependência que tem dele aqui no BBB, a ponto de ter dificuldade de imaginar como seria ficar sem ele nessa casa.

Curiosamente, dos três, Vinícius é o único que já perdeu a sua dupla. Seria esse o indício de algo, ou a força individual é o que prevalece nesse Paredão? A força da Delma, que chegou aqui Joselma, logo virou Dona Delma, também foi apresentada pelo Guilherme como Scheila Carvalho ou Filé, e eu diria, também, que é o Zeca Pagodinho do BBB, sabe?

Quem ainda está no BBB 25?

A partir desta semana, o elenco do Big Brother Brasil conta com 11 participantes. Veja a lista completa de quem ainda está no BBB 25.

Maike, Daniele, Diego, Guilherme, João Gabriel. João Pedro, Joselma, Renata, Vilma, Vinícius e Vitória.