Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Vinícius no BBB 25

Vinícius foi eliminado do Big Brother Brasil neste domingo, 13 de abril, em um paredão contra Vitória e Renata. Leia a íntegra do discurso do BBB 25 feito por Tadeu Schmidt nesta semana para anunciar a saída do baiano.

Discurso de eliminação BBB 25 de Dani completo

Para anunciar que Vinícius foi o mais votada do paredão do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt disse que o brother foi um dos participantes mais importantes da edição, e uma articulação poderia ter o livrado do paredão.

Com 52,69% dos votos, Vinícius é o 18º eliminado do #BBB25. Renata recebeu 46,23% da média dos votos, e Vitória Strada obteve 1,08% #RedeBBB pic.twitter.com/jOf4oJAjFZ — Big Brother Brasil (@bbb) April 14, 2025

Quem ainda está no BBB 25?

A partir desta semana, o elenco do Big Brother Brasil conta com 6 participantes. Veja a lista completa de quem ainda está no BBB 25.

Diego, Guilherme, João Pedro, Joselma, Renata e Vitória.