Enquete UOL quem sai do BBB 25: veja parcial do penúltimo paredão

Chegamos ao 18º e penúltimo paredão e agora Renata, Guilherme e Vitória dependem do público para continuar na disputa. O resultado oficial só será anunciado nesta quinta-feira, 17 de abril, mas a parcial da enquete UOL do BBB 25 já mostra quem deve ser o eliminado.

Enquete UOL – parcial quem sai do paredão

Diego lidera a rejeição e deve ser eliminado do BBB 25 neste paredão, segundo o público do UOL. Lá, o brother tem 58,39%% dos votos para sair. Renata vem atrás e tem uma margem grande de distância de Vitória.

1 – Diego Hypolito: 58,39%

2 – Renata: 37,7%

3 – Vitória Strada: 3,92%

Mas calma: a parcial da enquete UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado na terça pelo apresentador Tadeu Schmidt.

A eliminação será na quinta-feira, 17 de abril de 2025, de acordo com a programação oficial do canal, logo após Vale Tudo.

A votação continuará aberta até o horário do programa ao vivo e Tadeu Schmidt anunciará o nome de quem recebeu mais votos para ser eliminado.

Votar BBB 25 Gshow

A votação no Gshow é essencial para determinar quem vai sair do BBB 25 e quem permanecerá no jogo neste 18º paredão. Há duas formas de votar: voto Único através do CPF, ou com o voto da Torcida, que permite vários votos. O resultado é uma média das duas formas de votação.

Para votar no BBB 25, é necessário ter uma conta no portal. Para realizar o seu cadastro, acesse o endereço https://gshow.globo.com/.

No menu que mostra a aba dos realities shows e todos os projetos abordados no site, você encontrará a opção de fazer login ou se cadastrar. Clique lá e comece a registrar sua conta. Lembre-se que é tudo gratuito, então não se preocupe com assinaturas.

Depois de informar alguns dados pessoais, sua conta já estará válida e você poderá votar na enquete BBB 25 do Gshow.

Clique no participante que deseja eliminar e depois confirme sua decisão. Aguarde pela confirmação e repita o processo quantas vezes achar necessário!

