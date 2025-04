Gshow votação BBB 25: como votar para eliminar Renata, João ou Vitória

O paredão tem Renata, João ou Vitória e é a votação BBB 25 no Gshow que vai definir quem sai e quem continua na casa lutando pelo prêmio milionário. A eliminação será domingo, 20 de abril, após o Fantástico. O reality show está na reta final, então essa é a das última berlinda.

Votação BBB 25

A votação BBB 25 do Gshow é a única enquete oficial do programa, então para eliminar um participante é necessário que seus votos sejam depositados lá. Qualquer outra enquete ou parcial não interfere no resultado do reality show. Além disso, o Gshow não mostra como anda a votação em tempo real, o programa só revela os números computados na berlinda – e a porcentagem de cada emparedado – depois que a votação é encerrada no domingo, dia 20.

A votação está acirrada! Veja só o que diz a enquete UOL.

Como votar no site do Gshow

Apenas a votação oficial do BBB 25 conta para a eliminação de Renata, João ou Vitória é preciso concentrar os seus esforços no Gshow. Para isso, há duas opções, o site e o aplicativo. Para ambos, será necessário ter uma conta se quiser que seu voto seja contabilizado pelo sistema do reality show.

Para quem for votar pelo site, o primeiro passo é acessar o endereço https://gshow.globo.com/ e ir em “entrar”, na lateral superior direita. Depois clique em “cadastre-se” e informe nome completo, e-mail e data de nascimento. Você vai criar uma senha de 8 a 5 dígitos e então selecionará as caixinhas “sou humano” e “li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”.

Em seguida, após o cadastro clique em “BBB” na lateral superior esquerda do site. Clique na votação BBB 25, a enquete será a primeira opção nesta aba, em seguida uma nova página será aberta.

Confira os nomes e fotos dos emparedados, e escolha em quem vai votar. Agora é só clicar no nome de um deles, confira que selecionou a pessoa certa e por último clique na caixinha da verificação de robôs.

O voto é único, um CPF por vez.

O resultado do paredão da temporada será na domingo (20). De acordo com o cronograma oficial da TV Globo, o programa de eliminação deve começar às 23h05.

Big Brother Brasil 2025

O BBB 25 começou em janeiro e é um dos maiores realities do planeta. A 25ª temporada conta com convidados famosos e anônimos, e ainda estão na casa Diego, Guilherme, João Pedro, Renata e Vitória.

A edição vai acabar em 22 de abril, terça-feira. O programa dura cerca de três meses e costuma somar entre 90 e 100 episódios por temporada.

O prêmio deste ano será o maior da história do programa, pois será acumulativo e pode chegar a R$ 3 milhões.

O Big Brother Brasil tem um formato que é conhecido mundialmente: os participantes convivem na mesma casa, criam provas e enfrentam votações para eliminar um dos colegas. O programa se tornou um fenômeno cultural no Brasil e é um dos mais assistidos do país, gerando grande audiência e discussões nas redes sociais.

