Enquete UOL quem sai do BBB 25: parcial do último paredão

Enquete UOL quem sai do BBB 25: parcial do último paredão

O resultado do último paredão do Big Brother Brasil será anunciado na noite de domingo, 20 de abril. Vitória, Renata e João dependem de voto do público para chegar na final, mas um deles vai deixar a competição antes. A enquete UOL atualizada agora mostra que um dos emparedados pode sair com uma alta porcentagem de votos.

Parcial da Enquete UOL atualizada agora – BBB 25

De acordo com a Parcial da Enquete UOL, João Pedro será eliminado no último paredão com 45,05% dos votos.Renata está em segundo lugar, com 40,82% e Vitória em terceiro lugar, com 14,13%.

Para 70,6%% dos leitores do DCI, quem deve sair também é João.

Enquete Quem sai do BBB 25: parcial do último paredão — Jornal DCI (@DCIJornal) April 19, 2025

Mas calma: a parcial da enquete UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado na terça pelo apresentador Tadeu Schmidt.. A eliminação será no domingo, 20. Guilherme é o primeiro finalista do BBB 25.

Ranking re rejeição do BBB 25

Veja as maiores rejeições da temporada em ordem decrescente, sendo Camilla a mais rejeitada e Diogo e menos votado. Apesar da alta porcentagem, Karol Conká se mantém como a recordista do Big Brother Brasil.

1º – Camilla: 94,67%

2º – Joselma: 67,19%

3º – Mateus: 65,3%

4º – Thamiris: 61,73%

5º – Vilma: 58,91%

6º – Arleane e Marcelo: 55,95%

7º – Vinícius: 52,69%

8º – Giovanna: 52,61%

9º – João Gabriel: 51,95%

10º – Aline: 51,73%

11º – Gracyanne Barbosa: 51,38%

12º – Eva: 51,35%

13º – Edilberto e Raíssa: 50,70%

14º – Daniele Hypolito: 50,37%

15º – Maike: 49,12%

16º – Gabriel: 48,81%.

17º – Diogo Almeida: 43,93%

Quando termina a votação?

A votação será encerrada na noite de domingo, 20 de abril, durante o programa ao vivo. A edição vai começar às 22h25, horário de Brasília. Em seguida a eliminação, será aberta a votação de quem ganha na terça-feira, 22 de abril.

Enquanto isso, o público segue votando no Gshow www.gshow.globo.com. Na página de votação, dentro do portal oficial do BBB 25, o nome dos três emparedados serão mostrados, junto com as fotos de cada um deles. A próxima etapa de como votar no Gshow é clicar em uma das opções e fazer a validação de segurança para concluir o processo.