Guilherme desclassificado? Brother pode perder vaga na final do BBB 25

O VAR trabalhou nessa reta final do BBB 25 e uma atitude de Guilherme pode tirá-lo da final. O brother ganhou a prova de resistência nesta sexta-feira, 18 de abril, mas o público enxergou que o participante quebrou uma regra do programa e, por isso, ele deve estar no paredão.

Por que Guilherme pode ser desclassificado?

Antes do início da prova de resistência, na noite de quinta-feira, o apresentador Tadeu Schimidt explicou aos confinados como seria a disputa e informou que eles enfrentariam altas e baixas temperaturas. Em seguida, os participantes foram até a dispensa pegar os coletes para a competição, momento em que Guilherme aproveitou para colocar uma blusa térmica.

Acontece que, depois que o apresentador revela como será a disputa, nenhum deles pode ir ao banheiro, beber água ou trocar de roupa. O objetivo é que os participantes enfrentem a prova sem nenhuma vantagem, ainda mais quando se trata de prova de resistência.

A prova acabou sendo vencida por Guilherme, após Renata desistir. A dinâmica teve 12 horas de duração. Vitória foi a primeira eliminada, seguida por João.

O anúncio oficial de quem venceu a prova do líder será na noite de hoje, às 22h25, quando o apresentador informará se a competição foi válida ou não.

