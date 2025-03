Quando Renata volta para a casa do BBB 25?

Na vitrine do Seu Fifi deste a manhã desta quinta-feira, 13 de março, Renata está recendo informações do público e a “munição” deve causar uma reviravolta no jogo. Ansiosos para saber quando ela volta para a casa? Nós já sabemos quando.

Como foi combinado com o público, Renata passaria menos de 24 horas na vitrine do Seu Fifi. Isso significa que a sister volta nesta quinta-feira ao jogo. A participante voltará imune, mas o horário exato do retorno ainda não foi confirmado.

Enquanto isso, a dupla de Eva continua recebendo informações sobre jogo, algumas fake news também. Dicas sobre participantes para se aproximar e quais deve ser afastados do convívio surpreenderam a sister.

Assista ao vivo a vitrine do Seu Fifi