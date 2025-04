Quantos participantes ainda tem no BBB 25?

O Big Brother Brasil 25 está na reta final e tem apenas 6 participantes na disputa pelo prêmio milionário até essa terça-feira, 15. A edição de 2025 começou em janeiro, com anônimos e famosos, mas apenas três pessoas chegarão na decisão, marcada para o dia 22 de abril.

Vitória Strada – participantes que continuam no BBB 25

A atriz Vitória Strada entrou no BBB 25 como uma das grandes apostas do grupo Camarote. Com uma carreira consolidada na TV, ela chegou com um discurso de viver intensamente o reality. A artista ganhou o público durante embate com as irmãs Camilla e Thamiris.

Nas redes sociais, fãs elogiam sua postura equilibrada e elegante, embora parte do público questione sua falta de posicionamento nas principais discussões da casa.

Guilherme – participantes que continuam no BBB 25

Guilherme começou como um dos “pipocas” menos comentados na primeira semana do programa. Mas bastou vencer a primeira prova do líder para mostrar a que veio. Com bom desempenho nas dinâmicas e discursos estratégicos, o rapaz virou referência entre os brothers e ganhou destaque entre os telespectadores.

Ele vem se firmando como uma peça-chave no jogo, mesmo sem se envolver diretamente em grandes polêmicas.

Joselma

Se tem alguém que viralizou logo nos primeiros dias do BBB 25, esse alguém foi Joselma. A participante caiu nas graças do público com seu jeito espontâneo e os comentários sinceros durante as festas e formações de paredão.

João Pedro – participantes que continuam no BBB 25

João Pedro se despediu do irmão gêmeo e segue ganhando as provas. O rapaz se estabeleceu no jogo e pode chegar a final.

Diego

Diego entrou no BBB 25 ao lado da irmã, e virou meme pelo jeito extrovertido. Sem se envolver em polêmicas até agora, o ex-ginasta aposta no jogo limpo, nas provas e no autocontrole como diferenciais. E o público esportista já abraçou o brother nas redes.

Renata

Renata é considerada uma das favoritas do reality, viveu um romance com Maike e foi escolhida para a dinâmica externa, onde recebeu informações externas do público. Deve chegar na final.

Qual o prêmio do Big Brother Brasil 2025?

O prêmio do BBB 25 pode chegar a R$ 3 milhões, além dos prêmios distribuídos ao longo da temporada, como carros e apartamentos. O segundo lugar leva R$ 150 mil, enquanto o terceiro fica com R$ 50 mil. Ainda não se sabe se haverá reajuste nos valores dos menos votados neste ano.

O BBB 25 termina em 22 abril, totalizando três meses de duração. Apenas três confinados chegam até a final do programa.

Tudo do BBB 25 no DCI.