Quem já ganhou apartamento no BBB 25?

Além do prêmio milionário, os participantes do BBB 25 têm a chance de receber apartamentos. Os imóveis no valor de R$ 260 mil são presenteados após dinâmica seguida da prova do líder. O último ganhador foi João Pedro, na noite de 10 de abril.

Até agora, foram premiados:

1 – Aline, logo na estreia da temporada;

2 – Diogo Almeida, que dividiu a liderança com Vilma;

3 – Gabriel, sorteado durante a visita ao quarto do Líder;

4 – João Gabriel, primeiro líder individual a conquistar o prêmio;

5 – Eva, que celebrou a conquista durante sua liderança;

6 – João Pedro, premiado após vencer a prova;

7 – Vitória Strada, que comemorou com os colegas no quarto;

8 – Maike, que dedicou o apartamento à mãe;

9 – Guilherme, emocionado ao descobrir o prêmio;

10 – Renata, a mais recente a receber a casa,

11 – o líder João Pedro ganhou o segundo imóvel.