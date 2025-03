Que horas começa a Prova do Anjo do BBB 25 hoje (8/3)

Neste sábado, 8 de março, acontece mais uma Prova do Anjo do BBB 25. Nessa semana, o anjo não é autoimune, mas o vencedor poderá imunizar alguém e ainda terá o poder de mandar alguém para o paredão no domingo, 9. Maike é o líder.

Como vai ser a 8ª Prova do Anjo do BBB 25

A Prova do Anjo deste sábado, dia 8, deve aconteer após o horário do almoço e o público poderá acompanhar ao vivo pelo Globoplay. Não há horário certo para começar, mas a disputa costuma ter início após às 14h (de Brasília).

Os telespectadores que quiserem assistir a disputa precisam ficar ligados no Globoplay e aguardar a competição começar.

A competição é transmitida em tempo real somente para quem é assinante da plataforma de streaming. Os demais telespectadores assistem aos melhores momentos na edição que vai ao ar hoje à noite na Globo, após Mania de Você.

Dessa vez, a pessoa vencedora poderá convidar três brothers para o almoço do anjo, que acontece amanhã, e de quebra vai assistir a vídeos gravados pela família. Por fim, o vencedor escolherá alguém para cumprir o temido castigo do Monstro.

Onde assistir a prova do Anjo ao vivo?

A Prova do Anjo é exibida ao vivo no Globoplay. É necessário ter uma das assinaturas pagas para acompanhar a transmissão.

Passo 1: entre no Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo disponível para Android e iOS (https://globoplay.globo.com/).

Passo 2: se você já tem uma assinatura, basta entrar na sua conta. Já usuários não assinantes precisam adquirir um dos planos pagos para ter acesso a transmissão em tempo real. Clique em ‘assine já’ no canto superior direito;

Passo 3: o sistema irá solicitar um cadastro. Informe seu nome completo, data de nascimento, gênero, local de residência, e-mail e crie uma senha que será usada no seu login na plataforma.

Passo 4: veja quais são pacotes disponíveis e escolha o de sua preferência.

Passo 5: insira uma forma de pagamento para concluir a assinatura.

Passo 6: clique na aba ‘BBB’ e depois na câmera ‘Acompanhe a casa’ para assistir ao vivo depois de saber que horas começa a Prova do Anjo hoje.

Dinâmica da semana BBB 25

No sábado, dia 8, tem a Prova do Anjo e a escolha do monstro. No domingo, dia 9, a casa se reúne para a a formação do Paredão e três pessoas vão para a berlinda. Amanhã também tem big fone.

Na segunda, os participantes se reúnem no gramado para o Sincerão. Na terça-feira, o décimo participante deixa o reality.

