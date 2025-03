Que horas vai começar o BBB 25 nesta quinta-feira (20/3)

Nesta quinta-feira, 20 de março, o BBB 25 vai começar mais tarde do que os outros dias por causa do jogo do Brasil. A edição vai concluir a prova do líder, iniciada durante a tarde, além de mostrar os últimos acontecimentos na casa. Com isso, o programa vai acabar na madrugada de sexta-feira, 21 de março.

Horário do BBB 25 hoje

Hoje, o BBB 25 vai começar por volta das 00h (de Brasília). Tradicionalmente, o programa começa às 22h25, mas a partida do Brasil atrasou a grade de programação da TV Globo. A edição só deve acabar por volta da 1 da madrugada.

Caso queira assistir BBB de graça e online, é só acompanhar o programa diário do reality showna Globoplay. O público não vai ver as câmeras exclusivas da casa, mas terá todas as informações mais importantes do jogo, além de ver ao vivo a formação de paredão, eliminações, prova do líder, entre outros momentos. O programa ao vivo é retransmitido para a plataforma.

Mas os fãs do BBB não precisam esperar até o programa ir ao ar na Globo para saber o que aconteceu na casa mais vigiada do Brasil. A GloboPlay oferece câmeras exclusivas, 24 horas por dia, para os assinantes da plataforma de streaming. É possível acompanhas as festas, provas do anjo e todos os outros acontecimentos em tempo real.

Para assistir, é necessário ter uma assinatura paga.

