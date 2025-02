Quem atendeu o Big Fone hoje no BBB 25 e quem está no 6º paredão

Neste sábado, 22 de fevereiro, vamos assistir quem atendeu o Big Fone do BBB 25. Aquele que atender estará no paredão e poderá puxar um rival para a berlinda de domingo, 23. O telefone vai tocar programa ao vivo, após às 22h25 (de Brasília).

Quem foi que atendeu o Big Fone hoje?

O Big Fone vai tocou durante o programa ao vivo deste sábado, já no final da edição. Será a terceira ligação da edição. Como foi explicado para o público, quem atender o big fone estará no paredão e poderá puxar outra pessoa. Se o líder João Pedro atender, ele então escolhe duas pessoas.

Na mensagem, o big vai anunciar que a pessoa que atendeu deve indicar um participante ao paredão, exceto o líder, e deveria anunciar a escolha. A berlinda será tripla e alguém vai escapar desta briga com a prova bate e volta. Depois que o vencedor da prova do anjo informar para quem vai o colar de imunidade, o líder poderá indicar alguém.

No domingo, a formação do paredão será assim: uma pessoa imunizada pelo Anjo; duas pessoas emparedadas pelo Big Fone; líder empareda um jogador; casa vota e o mais votado vai ao Paredão; Prova Bate-Volta com três jogadores, uma pessoa se salva e forma o Paredão triplo.

Diego, Daniele Hypolito, Vitória Strada, Aline e Camilla já estão na mira do líder.

