Quem é o favorito do BBB 25 entre Renata e Aline: enquete UOL responde

Gracyanne Barbosa foi a 11ª eliminada do Big Brother Brasil e se despediu de vez da chance de ser coroada campeã da temporada. Quem vencerá a edição? A enquete atualizada UOL mostra quem são os favoritos BBB 25 UOL, especialmente na queda de braços entre Aline e Renata.

Enquete UOL BBB 25 – Quem é o favorito?

Renata e Aline são as favoritas na enquete BBB 25 atualizada do UOL, publicada logo após a eliminação de Gracy. As duas participantes estão praticamente empatadas.

A dupla briga pelo primeiro lugar e possui uma pequena diferença entre eles de apenas 1,84% dos votos. Na primeira posição Renata soma 24,04%, enquanto Aline tem 21,86%.

Fechando o Top 3 está Vitória Strada, com 18,55% da preferência do público.

João Pedro e Joselma não os menos queridos do público, segundo a votação.

Restam 14 participantes no programa: Vinícius, Renata, Vitória, Vilma, Aline, Eva, Guilherme, Diego, João Pedro, Daniele, Maike, João Gabriel e Joselma.

Quando acaba o BBB 25?

O BBB 25 vai terminar no dia 22 de abril, uma terça-feira. O horário exato da grande final ainda não foi revelado pela emissora, mas espera-se que siga o padrão das últimas semanas do programa, em que o reality show tem começado por volta das 22h35 durante a semana, depois da novela Vale Tudo. Domingos são os dias em que o Big Brother começa mais tarde.