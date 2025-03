Quem saiu do BBB 25 hoje: quem a 9ª eliminada

Nesta terça-feira, 18 de março, vamos conhecer quem saiu do BBB 25, no nono paredão da edição. A disputa pela permanência era contra Eva, Gracy e Dani. Com a eliminação, 13 participantes seguirão no reality show.

Eliminação – quem saiu hoje do BBB 25 hoje

Eva, Gracy e Dani disputam a permanência no BBB 25, mas se o resultado da enquete UOL for confirmado, Gracyanne é quem dará adeus ao prêmio. Até agora, a votação está tendo recorde de participação do público.

Mas o paredão parece não estar 100% resolvido, já que Eva e Gracy revezam a rejeição. Quando a enquete foi aberta, a bailarina é quem estava na liderança.

A sister foi indicada pelo líder Guilherme, enquanto Eva e Dani foram as mais votadas pela casa.

Como o paredão foi formado?

O líder Guilherme fez sua indicação e escolheu Gracy. Depois, os brothers fizeram a votação no confessionário e os dois mais votados foram para a berlinda. Eva foi a mais votada. Delma e Dani também, mas o líder desempatou à favor da sogra. A dinâmica previa ainda um contragolpe do indicado do Líder entre os que sobraram Na Mira, e João foi indicado, mas se livrou na bate-volta.

Programação da semana

Quinta-feira: Prova do líder

Sexta-feira: Prova do Anjo

Sábado: Festa com show

Domingo: Lá vem paredão de novo

