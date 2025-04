Quem está na final do BBB 25? Trio briga pelo prêmio

Depois de três meses de confinamento, chegou o momento de se despedir da atual temporada do reality show comandada por Tadeu Schmidt. Quem está na final do BBB 25 é Renata, João e Vitória. eo trio briga pelo prêmio de R$ 2,5 milhões, além do título de campeão.

Surpresa na final – quem está na final do BBB 25?

Guilherme foi o primeiro a chegar na final após vencer a última prova da temporada – que foi de resistência -, e assim garantiu a posição de finalista. A disputa durou quase 12 horas. A vitória aconteceu depois de Renata desistir.

Depois disso, um último paredão aconteceu entre Vitória, Renata e João Pedro. O resultado da disputa aconteceu na noite do último domingo, 20 de abril, e Vitória Strada acabou sendo eliminado com mais de 50% dos votos. Renata foi a menos votado da berlinda.

Depois do resultado do último paredão, quem está na final do BBB 25 pôde conversar com o público durante 1 minuto para pedir ajuda na votação. Depois, o programa ao vivo foi encerrado e os brothers puderam comemorar a classificação para a grande final com um espumante enviado pela produção.

Como votar?

O sistema de votação do BBB 25 exige o CPF do usuário e ele poderá votar apenas uma vez, mas também tem a opção “votar com a torcida”, que permite participar da escolha quantas vezes quiser. Para chegar ao resultado, a produção fará uma média dos números.

O caminho até a escolha do vencedor continua a mesma: acesse o site do Gshow, entre na votação (por CPF ou torcida) e clique no nome do favorito.

Se o voto for por CPF será preciso estar logado na conta Globo ou então abrir um cadastro.

Quando acaba a votação?

A votação para definir quem ganha o Big Brother Brasil 2025 termina na terça-feira, dia 22 de abril, ao longo do último programa ao vivo da edição. No total, é dado cerca de 48 horas para que o público vote em quem está na final do BBB e dê o prêmio para alguém.

O programa de terça-feira irá começar às 22h25.

Quais foram os finalistas das outras edições?

BBB 1: Kleber Bambam, Vanessa Pascale e André Carvalho

BBB 2: Rodrigo Leonel, o Cowboy e Manuela Saadeh (final dupla)

BBB 3: Dhomini Ferreira e Elane Silva (final dupla)

BBB 4: Cida dos Santos e Thiago Lira (final dupla)

BBB 5: Jean Wyllys, Grazy Massafera e Sammy Ueda

BBB 6: Mara Viana, Mariana Felício e Rafael Valente

BBB 7: Diego Gasques e Carollini Honório (final dupla)

BBB 8: Rafinha e Gyselle Soares (final dupla)

BBB 9: Max Porto, Priscila Pires e Francine Piaia

BBB 10: Marcelo Dourado, Fernanda Cardoso e Cadu Parga

BBB 11: Maria Melillo, Wesley Schunk e Daniel Rolim

BBB 12: Fael Cordeiro e Fabiana Teixeira (final dupla)

BBB 13: Fernanda Keulla, Nasser Rodrigues e Andressa Ganacin

BBB 14: Vanessa Mesquita, Angela Munhoz e Clara Aguilar

BBB 15: Cézar Lima e Amanda Djehdian (final dupla)

BBB 16: Munik Nunes e Maria Claudia Macedo (final dupla)

BBB 17: Emilly Araújo, Vivian Amorim e Ieda Wobeto

BBB 18: Gleici Damasceno, Kaysar Dadour e Ana Clara Lima

BBB 19: Paula von Sperling e Alan Possamai (final dupla)

BBB 20: Thelma Assis, Rafa Kalimann e Manu Gavassi

BBB 21: Juliette Freire, Camilla de Lucas e Fiuk

BBB 22: Arthur, Paulo André e Douglas

BBB 23: Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao

BBB 24: Davi, Isabelle e Matteus