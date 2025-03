Quem está no paredão hoje do BBB 25: como foi a votação (23/3)

Neste domingo, 23 de março, Aline, Maike e Diego estão no décimo paredão do BBB 25. A dinâmica teve poder curinga e imunidade do colar do anjo, além dos emparedados do big fone. Sob o comando de Tadeu Schmidt, três pessoas vão precisar da ajuda do público.

BBB 25 – Quem está no paredão hoje?

A formação do paredão do BBB 25 deste domingo, 23, terá três emparedados. A votação começou com o anjo da semana garantindo a imunidade a um aliado, e João passou ao irmão. Depois, a líder Renata fez sua indicação direta e escolheu Aline.

Em seguida, os participantes votaram no confessionário, e os dois mais votados caíram na berlinda; Diogo e Vilma receberam mais votos. Por fim, uma disputa na prova bate-volta permitirá que um dos emparedados tenha a chance de escapar da eliminação. Vilma se deu bem e saiu da berlinda.

Aline, Maike e Diego agora precisam da ajuda do público.

Quem votou em quem?

Todos os participantes, exceto a líder, têm que votar no confessionário.

Vilma votou em Diego

Renata votou em Aline (líder)

Maike votou em Diego

Aline votou em Vilma

Eva votou em Diego

Vinicius votou em Vilma

João Pedro votou em Diego

Guilherme votou em Vilma

Delma votou em Vilma

Daniele Hypolito votou em Vilma

João Gabriel votou em Diego

Diego Hypolito em Vilma

Vitória votou na Vilma

