Quem venceu a prova do líder hoje no BBB 25: veja o 16º ganhador

Nesta quinta-feira, 10 de abril, conhecemos quem ganhou a prova do líder BBB 25. A 16ª disputa, realizada após a eliminação de Maike, contou com 7 participantes, e quem vencer fica mais perto da final.

Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 25 hoje?

O vencedor da prova do líder foi revelado na noite desta quinta-feira, 10, após uma disputa que exigiu estratégia e agilidade. Além da liderança, foi definida também a dinâmica do próximo paredão.

PROVA DO LIDER: todos jogam e uma pessoa emparedada entre as 4 com o pior desempenho da competição.

