Quem saiu da prova do líder BBB 25 até agora em tempo real

Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 25? Acompanhe a disputa

A oitava disputa para definir a liderança do Big Brother Brasil chegou ao fim nesta sexta-feira (7). Quem saiu da prova do líder BBB 25 por último? Veja quem segue na disputa.

Maike é o novo líder!

Quem saiu da prova do líder BBB 25 e quem continua

Acompanhamos quem saiu da prova do líder BBB 25 até agora – e quem continua. Como a disputa é de resistência, é necessário aguentar ficar em pé, além de suportar o sono, a fome e a vontade de ir ao banheiro.

Quem participa da prova do líder:

Gracyanne Barbosa

Vitória Strada

Maike

Vilma – eliminada

Eva – eliminada

Daniele Hypólito – eliminada

Aline

Vinícius

Guilherme – eliminado

Delma

João Gabriel – eliminado

Dinâmica da semana

O novo paredão da edição será realizado no domingo, dia 9 de março. Quem saiu da prova do líder BBB 25 e não levou a coroa para casa corre o perigo de ir parar na berlinda e se despedir de vez do prêmio milionário.

A dinâmica acontecerá da seguinte forma:

Big Fone toca após o Raio-X e quem atender será levado para uma loja misteriosa com diversos poderes para ser escolhido.

A Formação de Paredão será triplo no domingo.

– Uma pessoa imunizada pelo Anjo;

– Líder empareda uma pessoa;

– Contragolpe do mais votado pela casa;

– Contragolpe do contragolpeado;

– Três participantes jogam a Prova Bate-Volta e uma se salva;

– Formação do Paredão triplo.

A eliminação será na terça-feira, 11.

