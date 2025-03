Quem saiu do BBB 25 hoje: quem é o 10º eliminado

Nesta terça-feira, 25 de março, vamos descobrir quem saiu do BBB 25 no décimo paredão. A disputa pela permanência é entre Maike, Aline e Diego. Com a eliminação, 12 participantes seguirão no reality show.

Eliminação – quem saiu hoje do BBB 25 hoje

Maike, Aline e Diego disputam a permanência no BBB 25, mas se o resultado da enquete UOL for confirmado, Maike é quem dará adeus ao prêmio. Até agora, a votação está acirrada.

Mas o paredão parece não estar 100% resolvido, já que Maike e Aline revezam a rejeição da votação. Quando a enquete foi aberta, a ex-policial chegou a ocupar a liderança.

A sister foi indicada pela líder Renata, enquanto Maike foi votado por Vinícius em dinâmica do big fone, e Diego esteve entre os mais votados da casa.

Como o paredão foi formado?

A formação do paredão do BBB 25 começou com o anjo da semana garantindo a imunidade a um aliado, e João passou ao irmão. Depois, a líder Renata fez sua indicação direta e escolheu Aline.

Em seguida, os participantes votaram no confessionário, e os dois mais votados caíram na berlinda; Diogo e Vilma receberam mais votos. Por fim, uma disputa na prova bate-volta permitirá que um dos emparedados tenha a chance de escapar da eliminação. Vilma se deu bem e saiu da berlinda.

Aline, Maike e Diego foram parar na berlinda.

Programação da semana

Quinta-feira: Prova do líder

Sexta-feira: Prova do Anjo

Sábado: Festa com show

Domingo: Lá vem paredão de novo

