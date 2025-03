Quem saiu do BBB 25 hoje: veja recorde de rejeição

Nesta terça-feira, 4 de março, Camilla foi quem saiu do BBB 25, no sétimo paredão da edição. A disputa pela permanência era contra Vilma e Renata. Com a eliminação, 15 participantes seguirão no reality show.

Camilla foi eliminada do BBB 25 nesta terça-feira, 4, com 94,67% dos votos. A porcentagem vai de acordo com o que apontava enquete UOL.

O recorde de rejeição do reality show continua sendo de Karol Conká, eliminada com 99,17% dos votos.

Paredão: quem votou em quem?

Para o paredão, a líder Vitória emparedou Renata. Os brothers fizeram a votação no confessionário: Vilma e Camilla foram as mais votadas e foram parar no paredão. Mike foi escolhido pelo anjo Vínicius, mas se livrou no bate-volta.

Vilma votou em Camilla

Renata votou em Camilla

Maike votou em Daniele

Aline votou em João Gabriel

Eva votou em Camilla

Vinicius votou em Vilma

João Pedro votou em Daniele

Guilherme votou em Camilla

Delma votou em Camilla

Gracyanne Barbosa votou em Vilma

Daniele Hypolito votou em Vilma

Camilla votou em Vilma

Thamiris votou em Vilma

Diego Hypolito votou em Vilma duas vezes

Programação da semana

Quinta-feira: Prova do líder

Sexta-feira: Prova do Anjo

Sábado: Festa com show

Domingo: Lá vem paredão de novo

