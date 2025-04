Novo líder do BBB25 será definido hoje, dia 3 de abril.

Quem venceu a prova do líder hoje no BBB 25: veja o 12º ganhador

Nesta quinta-feira, 3, vamos conhecer quem venceu a prova do líder BBB 25. A 12ª disputa contará com dez participantes, e quem ganhar segue no top nove.

Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 25 hoje?

O vencedor da prova do líder será revelado na noite desta quinta-feira, 3, em uma disputa que vai exigir estratégia e sorte.

Quem participa da prova do líder:

Vitória Strada –

Maike –

Eva –

Daniele Hypólito –

Vinícius –

Guilherme –

Delma –

Diego

Vini

João Pedro

João Gabriel

Que horas começa o BBB hoje?

O BBB25 nesta quinta-feira (3/4) vai começar às 22h25 (Horário de Brasília) na Globo. O programa vai mostrar como os participantes encararam a sétima prova do líder do Big Brother Brasil. Veja como assistir:

TV Aberta – Globo (edição ao vivo a partir das 22h45)

Globoplay – 24 horas por dia mediante assinatura

Multishow – exibe o BBB25 ao vivo logo após o fim do programa na Globo. São 45 minutos de pay-per-view pra quem é assinante do canal na TV a cabo.

