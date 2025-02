Renata e gêmeos são barrados na prova do líder do BBB 25; entenda o motivo

Renata e gêmeos são barrados na prova do líder do BBB 25; entenda o motivo

Na noite de quinta-feira, 13, momento da tradicional Prova do Líder do BBB 25, Taadeu Schimidt anunciou no ao vivo que Renata e os irmão João Pedro e João Gabriel não poderiam participar da prova. Iniciante, a decisão pegou a casa e o público de surpresa.

>> ACOMPANHE QUEM SAIU DA PROVA DO LÍDER

Participantes quebram regra na Prova do Líder

Uma das regras quando o apresentador anuncia que haverá uma prova, especialmente se for de resistência, é que nenhum participante pode ir ao banheiro ou comer e beber algo. Eles devem enfrentar a disputar no “extremo”.

Apesar de informar que ninguém mais poderia ir ao banheiro, os gêmeos foram ao reservado, ignorando a regra exposta pelo apresentador. Renata também descumpriu o acordo e foi até o quarto pingar colírio nos olhos.

Antes da prova começar, Tadeu informou que o trio estava desclassificado. O tom da bronca chamou a atenção do público nas redes sociais.

Participam: Gracyanne Barbosa, Vitória Strada, Mateus, Camilla, Thamiris, Diogo, Vilma, Maike, Eva, Diego, Daniele Hypólito, Aline, Vinícius, Guilherme e Delma.