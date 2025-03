Renata vai dormir no shopping e volta para casa BB 25 na sexta

Renata vai dormir no shopping localizado na Barra da Tijuca, no Rio, e só deve voltar para a casa do BBB 25 na manhã de sexta-feira, 14 de março. O anúncio sobre o fim da dinâmica da Vitrine do Seu Fifi foi feito por Tadeu Schimidt.

A volta da sister para a casa deve acontecer antes do despertador tocar no BBB 25, assim como aconteceu com Carla Diaz na edição 21 – e pegou a todos de surpresa.

A participante entrou na casa de vidro na quinta-feira, e recebeu todo tido de informação. Para ter ideia, até o marido de Dona Vilma apareceu no estabelecimento para enviar um recado a colega de confinamento da esposa. Em um cartaz, ele pedia para que a moça se unisse à mulher.

A cearense também recebeu recados para que não se aliasse a algumas pessoas, em especial com os gêmeos. Após tantas informações e ter noção de como o público está lendo o programa, Renata se mostrou perplexa. Em alguns momentos, a jovem chegou a deitar para descansar.

Munida com estratégias do público, a volta de Renata para a casa do BBB 25 promete uma reviravolta no game.