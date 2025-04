Top 5: quem deve ganhar o BBB 25?

Quem deve ganhar o BBB 25? Ainda restam 5 participantes na casa mais vigiada do Brasil e a enquete BBB 25 já indica a preferência do público. A grande final será no dia 22 de abril.

Enquete BBB 25 – quem ganha?

Vitória é apontada como quem deve ganhar o BBB 25, segundo a parcial da enquete UOL, consultada às 10h desta quarta-feira (16). A sister está na liderança da votação com 43,95%, de um total de mais de 27 mil votos. A enquete foi publicada no começo da madrugada de quarta, pouco depois da eliminação de Delma.

Renata está na cola da atriz e aparentemente pode ser uma pedra no sapato de Vitória até o final do programa, já completam algumas semanas que a dupla divide o favoritismo do pódio nas enquetes do portal. A bailarina está atualmente com 25,15%.

Completando o Top 3 vem Diego, que soma 16,07% dos votos.

Quando é a final?

O grande vencedor da temporada será anunciado no dia 22 de abril, uma terça-feira, neste dia o programa completará 100 dias de edição no ar. Quem ganhar o BBB 25 vai levar para casa R$ 3 milhões, além de um carro 0km, presente de uma das marcas patrocinadoras do programa.

O segundo lugar receberá a quantia de R$ 150 mil e o terceiro colocado também não sairá de mãos abandonando e vai ganhar R$ 50 mil.

Participe da Enquete DCI no X