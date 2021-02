BBB 21: brothers zombam do sotaque de Rodolffo; vídeo

Depois de algumas mudanças dos brothers de quarto no BBB 21, os que ficaram no cômodo colorido conversaram e alguns zombaram do sotaque de Rodolffo, que é de Uruaçu, em Goiás, nesta terça-feira (02). Em outra ocasião, Karol Conka foi acusada de xenofobia por debchar de Juliette por ser paraibana.

Brothers tiram sarro do sotaque de Rodolffo no BBB 21

Enquanto estavam se preparando para deitar, Nego Di começou a imitar Rodolffo para os colegas. “Então, se tem um trem que aprendi com o pai… eu não faço, média com ninguém não”, disse ele, forçando um sotaque para parecer com o do sertanejo.

Depois de todos darem risada da piada, Karol Conka comentou: “ele tá imitando o Rodolffo igualzinho. Achei que ele tinha entrado no quarto”.

11) Nego Di e alguns outros debocharam da voz e sotaque de Rodolffo no quarto #BBB21

Rodolffo diz que Lumena é ‘canceladora’ no Jogo da discórdia

Rodollfo se posicionou e afirmou que Lumena é uma das ‘canceladoras’ no BBB 21. O cantor, ex de Rafa Kalimann, estava envolvido na primeira conversa entre Lumena e Caio sobre o episódio da maquiagem, em que a sister não gostou dos homens terem se maquiado.

“Cara, tem uma coisa que eu to defendendo e foi tema da primeira conversa que tivemos na mesa que é a parada do cancelamento”, começou ele. “Onde eu acho o erro na hora do cancelamento: na hora de ter inteligência e paciência. Porque nós todos temos falhas e todos temos erros, varia de pessoas para pessoa…”, continuou, quando Tiago interrompeu e perguntou: “Mas quem você acha que veio com essa força desproporcional que você está querendo dizer?”

“Então no meu caso, a Lu, pesou um pouco pesado no caso da inteligência de cancelar uma parada. Os outros canceladores que tiveram não foram negativos, eles estão cancelando, mas com razão”, opinou Rodolffo, que foi um dos poucos a não apontar Lucas como ‘cancelador’.

Outro momento que chamou atenção no Jogo da Discórdia no BBB 21, foi quando Sarah deu sua opinião sobre Karol Conka e Fiuk. Para a sister os dois são os ‘canceladores’ da casa, inclusive, ela e Rodolffo foram elogiados por internautas por não terem apontado para Lucas e Juliette como canceladores, como a maioria dos confinados fez. A sister agradou o público e chegou a marca de 1 milhão de seguidores após sua fala no BBB 21.