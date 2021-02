BBB 21: Juliette desmente Karol Conka ‘na lata’

Karol Conka decidiu conversar e se desculpar com Lucas Penteado após toda a polêmica na tarde desta terça-feira (02) no BBB 21. Mas enquanto conversava com o ator, Juliette foi citada e rebateu a afirmação da artista. Entenda o que aconteceu entre as sisters!

Durante uma conversa para fazer as pazes com Lucas, o ator citou a relação de Conka com Juliette no BBB 21. Apesar da inimizade, as duas não discutiram nenhuma vez na casa.

“Ela (Juliette) não ficou me pentelhando e eu não fiquei pentelhando ela”, comentou Karol, mas de imediato Juliette desmentiu: “Você ficou, o tempo todo”. A cantora ficou assustada com a resposta da sister.

Karol: "ela (Juliette) não ficou me pentelhando e eu não fiquei pentelhando ela"

Juliette: "Você ficou, todo tempo" #BBB21pic.twitter.com/GJDnqCTSZS — PAN (@forumpandlr) February 2, 2021

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

BBB 21: Karol Conka pede pede desculpas para Lucas

Após perseguir Lucas a ponto de ser ‘cancelada’ pelo público do BBB 21 e odiada por internautas, Karol Conka decidiu se desculpar com o ator que fez ‘Malhação: Viva a Diferença’. Um dia depois do Jogo da Discórdia, a atriz chamou o brother para almoçar.

“Não queria que você ficasse com a sensação de, quando você está na cozinha e eu chegar, você ficar com receio. Isso faz mal. Era só para aquele dia, só para o ontem”, afirmou ela.

Lucas também se desculpou: “Se eu sair semana que vem ou daqui a 100 dias, você vai ver outro mano. Estou aprendendo muita coisa, mas não depende só de mim. Preciso que as pessoas gostem de mim. Mas, para isso, eu tenho que respeitá-las”, disse.

“Aqui, todo mundo gosta de você”, afirmou a cantora. “Estou com 35 anos. Na tua idade, eu errei muito. E está tudo bem. E vou continuar errando. Errei ao usar termos chulos para me direcionar a você. Não precisava tudo isso”, finalizou e abraçou Lucas.

Karol Conka é acusada de xenofobia

Recentemente Karol Conka foi acusada de xenofobia nas redes sociais depois de um comentário sobre Juliette no BBB 21. A cantora, que é natural de Curitiba, deu a entender que tem mais educação do que a advogada por ser do Sul.

impressão minha ou a Karol Conká falou que ela é mais educada que a Juliette porque é de Curitiba, e a Juliette é de Paraíba? #BBB21 pic.twitter.com/aL0VHjw57S — thomaz (@thomazcomenta) January 29, 2021

“Me disseram que lá na terra dessa pessoa é normal falar assim”, disse ela.“Eu tenho muita educação. Eu tenho meu jeito brincalhão, mas reparem que eu não invado, eu não desrespeito, não falo nem pegando nas pessoas”, disparou.