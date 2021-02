BBB21: Karol Conka e Arcrebiano podem formar 1º casal

Karol Conka começou a se aproximar de Arcrebiano no BBB21. A cantora revelou que teve uma quedinha pelo professor de crossfit de Vila Velha, Espírito Santo. Em conversa com Carla Diaz, a artista revelou suas intenções com o bonitão. Você shippa esse casal?

Primeiro casal do BBB21?

Durante um papo com Pocah no BBB21, Karol foi questionada se, caso vencesse a prova do líder, levaria o rapaz para o Vip e quarto do líder. Sem pensar duas vezes ela respondeu: “É óbvio”.

A curitibana começou a desconfiar que o educador físico também estivesse interessado nela. “Eu tava achando ele legal como amigo, gostando da vibe dele, mas aí percebi que ele estava fazendo essas perguntas por muito tempo”, contou Conka.

Karol Conka e Arcrebiano se aproximam

Na festa de sexta-feira (29) no BBB21, Bill conversou sobre o paredão com a sister e a elogiou. Karol disse que estava insegura com a berlinda. “Eu não crio expectativa. Por mais que venha um pessoal falar ‘ah, você é a mais querida’”. Em seguida, Arcrebiano interrompeu e afirmou: “Você é a mais querida e eu já sabia disso, porque você não está aqui para agradar ninguém”. A sister então responde: “Eu estou aqui para viver, amar as pessoas, aceitar as diferenças”.

Mas existe um “obstáculo” entre o crush de Karol com Bill, a sister sentiu que Carla Diaz estava próxima do brother, e demonstrou ciúmes. Quando Bill estava no Castigo do Monstro, a atriz ficou próxima, e isso incomodou a cantora de ‘Tombei’. “Ela fica tocando nele, mas ele quer a ‘mamacita’ aqui”, afirmou em papo com Nego Di e Projota na noite de sábado (30).

Karol diz que fez questão de sair contando pras meninas sobre Bil pra marcar território #BBB21 pic.twitter.com/7wBQLUsPZH — @dantinhas (@Dantinhas) February 1, 2021

Para garantir o affair, ela começou a “marcar território”, e avisou as meninas da casa do BBB21 que estava afim do rapaz. No quanto colorido, ela conversou com as sisters. “Carla vai ser nossa madrinha”, enfatizou. “Eu shippo”, respondeu Diaz e deu risada, como os demais. Na sequência a rapper comentou: “Já saí avisando todas as meninas, eu sou dessas”, e Lumena aprovou: “Essa é boa”.