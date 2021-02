Queridômetro BBB21: veja o emoji que cada um recebeu hoje (01/02)

Um dia após a primeira formação do paredão entre Sarah, Kerline e Rodolffo, os brothers foram ao confessionário para o ‘raio-x’ do BBB21. Confira quais emojis cada um recebeu no queridômetro de segunda-feira (1/2).

As avaliações aconteceram um dia após a formação do paredão que colocou Kerline, Sarah e Rodolffo na berlinda. Além da tensão da eliminação, os participantes vivem um momento conturbado dentro da casa. Há climão e diversas discussões.

Vale lembrar que o programa começou há uma semana, e essa talvez seja o início de temporada mais polêmico. Com o clima ruim, as avaliações entre os brothers do BBB21 também não são das melhores. Até agora, Lucas Penteado é o participante mais bombardeado dentro da casa; ele recebeu um emoji de banana no queridômetro.

Queridômetro do BBB21 hoje

Como todos os dias, os brothers fizeram o raio-x e falaram sobre a formação do paredão. Mas também escolheram emojis uns para os outros no BBB21. Dentre eles estão: carinha feliz, carinha triste, carinha de enjooo, cobra, bomba, coração, coração partido, banana e planta.

Arcrebiano BBB21: 6 carinhas felizes | 10 corações | 1 vômito | 1 banana

Arthur: 6 carinhas felizes | 11 corações | 2 corações partidos

Caio BBB21: 7 carinhas felizes | 11 corações | 1 corações partido

Camilla de Luca: 7 carinhas felizes | 12 corações

Carla Diaz: 4 carinhas felizes | 14 corações | 1 corações partido

Fiuk: 8 carinhas felizes | 9 corações | 2 corações partidos

Gilberto BBB21: 5 carinhas felizes | 14 corações

João Luiz: 5 carinhas felizes | 14 corações

Juliette: 12 carinhas felizes | 1 coração partido | 1 bombas | 5 corações

Karol Conka: 2 carinhas felizes | 16 corações | 1 coração partido

Kerline: 5 carinhas felizes | 13 corações | 1 cobra

Lucas: 7 carinhas felizes | 2 carinhas tristes | 2 corações | 2 bomba | 2 corações partidos | 1 banana

Lumena: 4 carinhas felizes | 12 corações | 3 corações partidos

Nego Di: 4 carinhas felizes | 14 corações | 1 coração partido

Pocah: 4 carinhas felizes | 14 corações | 1 coração partido

Projota: 2 carinhas felizes | 17 corações

Sarah: 7 carinhas felizes | 12 corações

Thaís: 8 carinhas felizes | 11 corações

Rodolffo: 9 carinhas felizes | 8 corações | 1 bomba |1 carinha triste

Vihh Tube: 5 carinhas felizes | 14 corações