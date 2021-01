Carnaval 2021: tudo que sabemos sobre a folia após a pandemia

Estamos há quatro dias de 2021 e a pergunta que não quer calar é: vai ter Carnaval 2021? No calendário, a festa será nos dias 15 e 16 de fevereiro. Contudo, como ainda estamos na pandemia do novo coronavírus e a vacinação contra Covid-19 ainda não começou no Brasil, a maior festividade do planeta terá de ser adiada.

O Carnaval é uma festa que, apesar de ter muita máscara, difere de tudo que é recomendado para se combater uma pandemia, por exemplo. Nele, a aglomeração, abraço é beijo quase regra, ou seja, tudo o que não pode em tempos de coronavírus.

Quando será do carnaval em 2021?

De Norte a Sul do país, a folia toma conta das ruas! Nos passos do frevo em Pernambuco, no calor dos blocos da Bahia ou na pulsação das baterias em São Paulo e Rio de Janeiro. Essa é a alegria que contagia o brasileiro logo após as festividades de fim de ano. A tão amada e sonhada festa de Carnaval.

Porém, o ano de 2021 terá de romper com o chavão clássico de que: ‘o ano só começa depois do Carnaval’, porque o Carnaval 2021 foi adiado para o meio do ano, na esperança que até lá, as pessoas já estejam imunizadas com a chegada da vacina da Covid-19.

Nova data

Em decorrência da pandemia da Covid-19, o carnaval 2021 não será no começo do ano, como tradicionalmente ocorre. Em várias cidades do país ele acontecerá em julho de 2021.

Após as decisões por adiamento das festividades de 2021, a decisão tomada pelas principais cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, foi pelo planejamento das comemorações para o mês de julho, quando há maior possibilidade de a vacina da Covid-19 ter chegado a boa parte da população.

Os dias reservados para as festas são entre 8 e 12 de julho, porém, algumas cidades ainda tem de confirmar as datas.

De acordo com o prefeito de Salvador, ACM Neto é impossível pensar no Carnaval 2021 sem que haja vacina do coronavírus. “Não dá para pensar em Carnaval nem em festa de ruas com multidões antes de uma vacina que garanta imunidade coletiva e segurança para a população”, disse o prefeito ao UOL.

Vai ter Carnaval 2021 em São Paulo?

Por conta da pandemia da Covid-19, o prefeito reeleito Bruno Covas (PSDB) anunciou ainda em junho de 2020 o adiamento das festas de carnaval, do feriado, dos desfiles das escolas de samba e também dos blocos de rua da capital paulista, sem definir uma data.

Com a possibilidade de vacinação da Covid-19 no primeiro semestre de 2021, porém, há uma data em mente para a realização das comemorações de carnaval em São Paulo: o mês de julho.

Carnaval no Rio

No Rio, a data para o Carnaval 2021 acontece ainda não foi definido. O que se sabe é que não vai haver desfile das escolas de samba em fevereiro. A decisão partiu da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro – Liesa decidiu adiar o Carnaval 2021 até que haja, de fato, uma imunização em massa da Covid-19 na cidade. A Liesa já deixou claro que essa é a condição para que o evento aconteça..

Portanto, se estávamos esperançosos para comemorar o Carnaval 2021 é necessário esperançar para que a vacina da Covid-19 seja aprovada logo pela Anvisa e torcer para que até o meio do ano, toda população brasileira esteja imune do vírus que parou todo o planeta.