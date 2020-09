Bicarbonato de Sódio: o que é e para que serve o pó multiuso

O bicarbonato de sódio é, sem dúvidas, um dos produtos mais versáteis de que se tem conhecimento. Recomendado para as mais diferentes finalidades, parece que não há nada que esse pó não possa resolver.

Como resultado, se tornou presente na maior parte dos lares do país. Ainda assim, muitas pessoas não conhecem esse aliado e todos as suas utilidades. Por isso, o DCI organizou esse artigo onde você encontra todas as informações sobre o produto e como usá-lo.

O que é o bicarbonato de sódio

O nome completo do bicarbonato de sódio é hidrogenocarbonato de sódio. Ele é um composto químico de fórmula NaHCO3, o que o torna um sal. Por ter pH um pouco acima do neutro, é considerado um produto levemente alcalino. Assim, é capaz de reduzir acidez, neutralizando-a.

Para que serve o bicarbonato de sódio?

O bicarbonato de sódio tem ação desodorante, anti-macha e anti-mofo. Sendo assim, é um excelente aliado para a manutenção da limpeza da casa. Puro ou combinado com outros produtos, o sal resolve desde ralos entupidos até paredes riscadas. Logo, do banheiro a cozinha, não há cômodo onde ele não entre. Conheça algumas de suas principais aplicações:

Desentupir pias e ralos de banheiro

Muitas vezes, os restos de comida ou resíduos de produtos de higiene se acumulam nos ralos e canos da cozinha e dos banheiros. Assim, a passagem da água fica bloqueada.

Ao ser combinado com vinagre, o sal é capaz de dissolver a gordura e os restos de comida que bloqueiam a passagem da água. Logo, faça essa mistura em um copo e despeje no ralo. Aguarde 10 minutos e jogue água bem quente. Se necessário, repita a operação.

Remover manchas de panelas

O sal também pode ajudar a eliminar manchas insistentes nas panelas e remover restos de comida grudados em sua superfície. Parta isso, coloque um pouco do pó em uma esponja úmida com detergente. Após, esfregue a área.

No entanto, se ainda assim a mancha persistir, misture o bicarbonato com bem água quente. Encha a panela com essa mistura e deixe agir por 10 minutos, isso deve amolecer os resíduos. Depois que a água esfriar completamente, repita a lavagem com a esponja.

Neutralizar os odores da geladeira

Muitas vezes, os aromas dos diversos alimentos na geladeira se combinam de forma desagradável. Por exemplo, uma geladeira com peixe, queijo e laranjas pode exalar um cheiro bem estranho.

Para espantar os maus odores do seu refrigerador, coloque uma xícara do sal até a metade em um canto ou uma bandeja coberta com o sal na prateleira mais abaixo. A cada três meses, renove o conteúdo. Esse truque também funciona bem em armários!

Fermentação de pães e bolos

Por ser capaz de liberar gases, o bicarbonato de sódio também é útil na gastronomia. Nas receitas de pães e bolos, atua como fermento, fazendo as massas crescerem durante o cozimento.

Para o melhor efeito possível, utilize junto com vinagre. Adicione ambos no final da receita, com todos os outros ingredientes já misturados.

Limpar rejunte

Os rejuntes são aqueles espaços entre azulejos e pedras que costumam ficar escuros com o passar do tempo. Quando isso acontece, o visual do ambiente fica comprometido. Porém, o bicarbonato de sódio também resolve essa questão.

Para isso, você precisará misturá-lo com água oxigenada. Faça a mistura em um copo e vá cobrindo o rejunte com ela. Em seguida, esfregue com a ajuda de uma escova. A mistura elimina a sujeira e o mofo das superfícies, clareando o rejunte e dando-lhe aspecto de novo mais uma vez.

Limpar paredes riscadas

Muitos pais e mães já se depararam com uma parede toda rabiscada e não souberam o que fazer. A impressão é de que nada poderá consertar o dano, mas isso não é verdade!

Molhe bem uma esponja e despeje um pouco de bicarbonato de sódio nela. Após, esfregue delicadamente nas regiões riscadas. O sal é capaz de remover riscos de lápis, giz de cera e outros materiais.

Tirar mancha de roupas

O bicarbonato de sódio é uma opção eficaz para a remoção de manchas de peças de roupa brancas ou coloridas. Para isso, cubra a área manchada com uma camada do sal. Em seguida, jogue o bastante vinagre. Não se assuste, a mistura irá borbulhar bastante. Deixe agir por 10 minutos e depois você pode lavar normalmente.

Essa mistura de bicarbonato e vinagre também pode ser usada para limpar profundamente toalhas e panos de limpeza. Nesse caso, dilua 2 colheres de cada um dos produtos em um balde de água e deixe as peças de molho de um dia para o outro.

Higienizar colchões e travesseiros

Os travesseiros e colchões devem ser higienizados regularmente para que não acumulem mofo e ácaros, prejudiciais à nossa saúde. Para isso, espalhe o pó em toda a superfície da peça a ser limpa e aguarde 10 minutos. Em seguida, retire o excesso com uma escova ou aspirador de pó.

O bicarbonato de sódio e a sua saúde

Por todos esses motivos, o bicarbonato de sódio é uma opção para quem deseja substituir os produtos de limpeza comuns por alternativas menos agressivas. Infelizmente, muitos dos produtos de limpeza que utilizamos em nosso dia a dia são produzidos com componentes químicos tóxicos.

A exposição a esses produtos a longo prazo pode ter impactos negativos para a nossa saúde. Porém, ao contrário dos limpadores convencionais, o bicarbonato é um produto natural. Logo, não nos expõe a produtos tóxicos. Por isso, ao substituir produtos de limpeza industriais pelo sal, você estará se protegendo da química pesada e preservando sua saúde.