Como fazer velas artesanais: veja o passo a passo e faça sua renda extra

Que tal aprender como fazer velas artesanais e fazer uma renda extra? Com as festas de fim de ano, esta é uma ótima oportunidade de confeccionar o produto para vendas.

Elas são perfeitas para decorar ambientes e dar um toque charmoso, seja na mesa de Natal ou de Ano-Novo. Além disso, há versões produzidas especialmente para perfumar. Ou seja, quando você acende uma dessas velas, elas liberam fragrâncias, deixando um cheirinho delicioso.

E o melhor de tudo é que esse investimento é de baixo custo, e com rápido retorno. E como há várias opções de modelos, você pode fazer de forma personalizada e ganhar a mais por isso! Escolha cores e aromas diferentes e faça as melhores velas artesanais.

Portanto, se você se interessou em saber como fazer velas artesanais, continue lendo este texto. Aqui você vai aprender o passo a passo com receita, dicas de cheirinhos, cuidados e muito mais

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

!

Receita de como fazer velas artesanais

Com essa receita de como fazer velas artesanais, você pode decorar o produto do seu jeito. Ou de acordo com o gosto do freguês.

Os diferentes formatos e perfumes ficam bem em qualquer ambiente da casa ou evento. Assim, deixam os cômodos mais charmosos e aconchegantes.

Então veja abaixo a receita básica para fazer as suas velas artesanais.

Materiais necessários

Parafina (verifique uma quantidade proporcional ao tamanho e ao número de velas que desja fazer)

Faca

Panela grande

Panela pequena (de preferência esmaltada)

Colher de pau

Molde para velas ou qualquer outro recipiente (no tamanho e formato que desejar)

Pavios artesanais parafinados

Palito de churrasco

Fita adesiva

Termômetro de cozinha

Como fazer velas artesanais – Passo a passo

Com a faca, corte a parafina em pedaços pequenos. Assim, elas derretem mais facilmente. Depois, preencha a panela grande com água até a metade e coloque os pedaços de parafina na panela pequena esmaltada.

Derreta a parafina em banho-maria, pois como o material é inflamável, não há riscos neste processo. Preste atenção na temperatura da parafina. Porque deve ser derretida até chegar mais ou menos uns 60º, podendo variar até 80º. Para isso, use o termômetro. Mexa com a colher de pau para ajudar no derretimento.

Coloque o pavio no centro do recipiente onde a vela ficará. Use a fita adesiva para ajudar a prender bem o pavio no fundo do recipiente. Neste momento, é preciso deixar o pavio bem firme. Para isso, pegue o palito de churrasco e coloque-o sobre o recipiente escolhido.

Posteriormente, despeje a parafina derretida no molde. Tenha cuidado para ela não derramar, mas não demore muito, pois o líquido pode esfriar e endurecer. Coloque a quantidade que desejar, deixando um pedaço do pavio para fora. Deixe a parafina esfriar, por cerca de 24 horas.

Retire o palito e corte o pavio no tamanho que desejar. Você pode deixar as velas no pote ou então desenformar, fica ao seu critério. Pronto, sua vela artesanal está feita!

Como fazer velas artesanais perfumadas?

Há ainda a versão de velas artesanais com aromas, que fazem muito sucesso! Entre os motivos que mais agrada os consumidores são que elas estimulam os sentidos e valorizam a decoração dos cômodos. E como deixam perfumes agradáveis, são ideais para deixar os ambientes mais alegres.

Se você quer saber como fazer velas artesanais perfumadas, então acompanhe a receita abaixo:

Materiais

Cera ou parafina para vela

Molde no formato de sua preferência

Óleo essencial ou essência para vela

Barbante para pavio

Passo a passo:

Do mesmo modo que a receita anterior, derreta a cera ou parafina. Verifique a quantidade proporcional ao tamanho desejado para a vela.

Mas enquanto a cera estiver líquida, acrescente gotas do óleo essencial ou essência para velas. O número de gotas dependerá da concentração do óleo essencial ou essência em questão. Depois, despeje o líquido aromatizado no molde, coloque o pavio no centro e aguarde secar de um dia para o outro. Está pronta a sua vela aromatizada.

Os melhores cheirinhos para as suas velas perfumadas

Existem diversas formas de aromas de como fazer velas artesanais perfumadas. E cada um pode ter uma finalidade diferente. Como a descansar, ficar mais atento ao trabalho, afastar energias negativas e até ter momentos românticos com o seu par. Veja mais abaixo.

Vela de alecrim: ótima para a área de trabalho ou escritório, pois o aroma do alecrim colabora no aumento da concentração, do desempenho cognitivo, da memória e até do humor.

ótima para a área de trabalho ou escritório, pois o aroma do alecrim colabora no aumento da concentração, do desempenho cognitivo, da memória e até do humor. Vela de camomila: a camomila ajuda a relaxar e esta vela é perfeita para quartos e ambientes de descanso. Promove serenidade e acalma os nervos.

a camomila ajuda a relaxar e esta vela é perfeita para quartos e ambientes de descanso. Promove serenidade e acalma os nervos. Vela de canela: De aroma marcante, essa vela é ajuda a revigorar. Pode ser um ótimo estimulante sexual. Assim, essa é a vela aromática perfeita para uma noite romântica a dois.

De aroma marcante, essa vela é ajuda a revigorar. Pode ser um ótimo estimulante sexual. Assim, essa é a vela aromática perfeita para uma noite romântica a dois. Vela de lavanda. o aroma da lavanda promove equilíbrio emocional. Ajuda na regulagem do sono em casos de insônia, alivia a sensação de tensão, estresse e preocupações.

o aroma da lavanda promove equilíbrio emocional. Ajuda na regulagem do sono em casos de insônia, alivia a sensação de tensão, estresse e preocupações. Vela de rosa: também é vela aromática romântica e relaxante. O cheirinho da rosa é afrodisíaco. Ideal para quem quer melhorar o autocuidado e o amor-próprio.

Dicas de cuidados com as velas artesanais

Mesmo após aprender como fazer velas artesanais, é importante também saber quais cuidados tomar com este produto. Assim, veja as dicas abaixo.

Fixe suas velas em suportes ou pratos, para não caírem quando estiverem acesas.

Mantenha os suportes limpos, retirando fósforo e pedaços do pavio.

Evite suportes de madeira

As velas tem que ter uma certa distância para serem queimadas com segurança

Nunca acenda a vela onde tenha incidência de correntes de ar.

A vela precisa ficar em local visível para que possa ser observada.

Centralize o pavio da vela. Se não estiver, empurre cuidado para o outro lado enquanto a parafina estiver liquida.

As velas no copo não devem ficar acesas mais de 4 horas seguidas.

Para as velas que possuam formatos diferentes das quadradas, cilindro ou bola os cuidados devem ser redobrados pois geralmente escorrem por não ter formato uniforme.

Retire todas as decorações inflamáveis da vela antes de acendê-la.

Assim, você aprendeu como fazer velas artesanais e pode usá-las com toda a segurança necessária!