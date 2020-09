Decoração com fotos: 5 ideias para renovar o ambiente sem gastar muito

Criar decoração com fotos pode ser uma ótima opção para quem precisa transformar uma parede gastando pouco. Além disso, fotografia é uma maneira de relembrar dos bons momentos, e também os enfeites são fáceis de fazer, inclusive você mesma pode fazer a moldura com o que tem em casa.

Para começar, selecione fotos de viagens, momentos com a família e amigos ou de outra ocasião importante. Mande revelar em lojas especificas em revelação de fotos, mas também é possível imprimir. Separamos algumas ideias para te inspirar e deixar o sua decoração ainda mais pessoal e significativa.

1 – Escolha o formato das fotografias – fotos na decoração

Existem diversos tamanhos e formatos de fotos. Como quadrado ou retangular, na horizontal ou na vertical, maiores ou menores. Por isso, é importante definir qual o melhor modelo para sua montagem antes de começar.

Se quiser um charme a mais, aposte no visual vintage usando modelos polaroids. Você ainda pode escrever uma data ou até mesmo uma mensagem na imagem. Para fazer esse tipo de fotografia em casa, basta deixar uma margem maior embaixo quando for recortar.

2 – Crie um varal decorativo – fotos na decoração

O varal de fotos é um dos modelos mais tradicionais por serem bem fáceis de se fazer. Você precisa apenas de barbante ou fios de pendurar, dois pregos pequenos para cada varal e pregadores coloridos. Neste caso, dê preferencia aos pregadores pequenos por serem delicados e facilitam a troca das imagens quando você quiser. Ainda assim, você pode definir a quantidade de varal que irá criar e se será na vertical ou na horizontal. E por fim, pode usar luz pisca pisca para dar um charme moderno ao seu varal.

3 – Você também pode montar um mural com fotos

O mural de fotos é a melhor aposta por ser pratico e fácil de montar. Eles são vendidos prontos, com isso, é só pendurar suas imagens preferidas em uma disposição harmoniosa. Além das fotos, também pode pendurar desenhos, flores, recados e outros acessórios para enriquecer a sua decoração. Você pode pendurar o mural de fotos na parede ou colocar em cima de uma mesa.

4 – Crie um cabide com fotos sem gastar quase nada

Aquele cabide velho que está sem uso é perfeito para decorar um ambiente sem gastar quase nada. Esse modelo é muito simples de ser montado, você precisa prender barbantes ou fios de sua preferencia e depois pendurar suas fotos favoritas nele utilizando minis pregadores.

Para inovar ainda mais, decore o cabide e haste de madeira como quiser. Você pode envelopar com tecido peludo, ou papel de parede, ou até mesmo pintar, colar folhas e flores entre as fotos. São várias possibilidades que pode usar com o que tem em casa para deixar a resultado final mais charmoso e com muita personalidade.

5 – Forme desenhos com fotos na parede

Se quiser optar por uma decoração diferente com fotos, pode escolher por colar suas fotos na parede formando desenhos criativos. Esses desenhos vão desde formatos como pirâmides e diamante, até mesmo de coração. Mais do que uma opção econômica, também traz inovação na sua decoração.

No entanto, para essa escolha, preste atenção nos tamanhos da composição e quantidade de fotos que irá usar na criação. Além disso, confira se a cola ou fita adesiva usada não vai danificar a tinta da sua parede. Por fim, aproveite seu novo ambiente.