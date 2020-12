Terrário de suculentas: aprenda como fazer o seu e como cuidar

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Você certamente já deve ter visto por aí algum terrário de suculentas. Seja na casa de alguém ou mesmo em fotos pela internet. Afinal, ele é uma das principais tendências de decoração do momento.

O terrário de suculentas é basicamente um recipiente de vidro, de qualquer tamanho ou formato, dentro do qual se cultiva as plantas. É como se fosse um “aquário de plantas”, um jardim em tamanho menor.

Além de dar um toque mais bonito aos ambientes, ele tem outras vantagens em relação a outras plantas. A principal delas é a facilidade na manutenção, que não dá muito trabalho.

São ideais para quem não tem muito tempo para ficar cuidando, mas quer ter um pouco mais de verde, inclusive são boas plantas para apartamentos. E a estrutura pode ser maior ou mais compacta, o que possibilita que seja colocado em qualquer espaço, mesmo nos cômodos menores.

Assim, um terrário de suculentas pode decorar desde as salas e quartos, até mesmo os banheiros ou escritórios. Embora não seja difícil de encontrar para comprar, é algo muito simples de ser feito e o processo proporciona um contato maior com a natureza.

Como montar um terrário de suculentas

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para fazer um terrário de suculentas é preciso ter poucos materiais e os gastos também são baixos, além de ser algo muito simples. Até mesmo quem não tem experiência em jardinagem e nunca teve plantas dentro de casa consegue fazer. O ponto principal é ter criatividade e imaginação para pensar em diferentes formas de montar o seu.

Antes, é preciso saber como fazer muda de suculenta:

Pegue folhas, preferencialmente menores, de uma suculenta.

Faça uma mistura na proporção de 1 parte de terra, 1 de areia e 1 de pedrinhas.

Coloque as folhas e aperte para firmar.

Deixe em um lugar arejado e com boa iluminação, mas sem sol direto.

Não é preciso regar na primeira semana e, mesmo depois, basta umedecer a raiz, sem molhar as folhas.

Com as mudinhas prontas, é hora de seguir o passo a passo para montar seu terrário!

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Material necessário

Um recipiente de vidro – pode ser uma garrafa, um copo ou um aquário, desde que tenha profundidade suficiente para as raízes das plantas.

Algumas pedrinhas, britas ou cacos de telha para colocar no fundo e fazer a drenagem.

Uma boa quantidade de areia grossa.

Substratos para o crescimento das plantas.

Itens diversos para decorar (pedras, conchas, musgos, cristais, miniaturas e outros).

Ferramentas de jardinagem em tamanho menor (que podem ser substituída por colheres, facas e garfos, desde que de uso exclusivo para isso).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como fazer um terrário de suculentas

Lave bem o recipiente, com água e sabão, enxágue e enxugue. Faça a camada de drenagem com as pedrinhas, cacos de telha, etc. Misture bem e espalhe pelo fundo do recipiente, deixando uma camada de aproximadamente 2 a 3 centímetros. Com uma pequena pá ou colher inclua o substrato de crescimentos das plantas. Coloque a areia fazendo uma camada com cerca de 5 a 8 centímetros. Aperte bem. Com um pouco de água, umedeça esse solo que foi feito e faça alguns buracos para encaixar as mudas. Escolha as mudinhas de suculenta que irá colocar no terrário, observando a harmonia, de forma a criar um visual bonito. Depois de encaixar as mudas, finalize colocando itens na decoração. Isso vai variar dependendo do tamanho do terrário de suculentas e da criatividade de cada pessoa. Regue levemente, com pouca quantidade de água e muito cuidado para não encharcar.

E está pronto! Depois disso é só escolher onde colocar. Não há nenhum grande segredo para usar o terrário de suculentas na sua casa.

Ele fica bem no próprio jardim, no quintal ou na varanda. Dentro de casa sobre as mesas, prateleiras ou racks, ou na decoração de home office. E pode ser uma unidade ou várias. Tudo vai depender do gosto de cada um e do estilo do ambiente.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Tipos de terrário de suculentas

Existem dois tipos de terrário de suculentas: o aberto e o fechado. O aberto é feito em vidros que não possuem tampa, o que proporciona a evaporação normal da água durante o cultivo das plantinhas. Já no fechado essa evaporação retorna em forma líquida, com gotinhas que molham as plantas. Mas o terrário aberto é o mais comum e mais simples de ser feito.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como cuidar do terrário de suculentas

Assim como a montagem do terrário de suculentas é simples, os cuidados no dia a dia também são. Por isso é uma ótima opção de plantas para quem não tem muita experiência e nem muito tempo.

As suculentas não precisam de muita água, pois são típicas de regiões áridas e, por isso, gostam de terra seca. Regar uma vez por mês é suficiente, pois o solo muito úmido é prejudicial.

Observe sempre o terrário para verificar se há alguma erva daninha, mofo, plantas doentes ou com partes murchas. Tudo isso deve ser retirado, para preservar a saúde das plantas.

Deixe em um local ventilado ou coloque de vez em quando em um espaço com um pouco mais de ventilação.

Ao contrário da água, a luz é muito importante para as suculentas. Deixe-as perto da janela ou em outro local que seja bem iluminado, mas nunca com exposição direta ao sol.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ter um terrário de suculentas em casa, além de bonito e fácil de cuidar, também é benéfico, pois eles melhoram a umidade do ambiente e podem ajudar a purificar o ar.

Siga-nos no