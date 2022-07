Quem é o novo louro da Ana Maria Braga no Mais Você?

Fabio Caniatto é quem é o novo louro da Ana Maria Braga nas manhãs do Mais Você. O mascote, que recebeu o nome de Louro Mané, foi apresentado como filho de Louro José. O fantoche só voltou para o programa em maio deste ano, um ano e meio depois da morte de Tom Veiga, intérprete original.

Quem é o novo louro da Ana Maria Braga? Conheça o ator responsável

Quem é o novo louro da Ana Maria Braga é o ator Fabio Caniatto. De acordo com o jornal Extra, o profissional é experiente na área de manipulação de bonecos e já trabalhou na TV Cultura, nos programas “Tá Certo?” e “Que monstro te mordeu”.

Caniatto é mestre em Artes pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pesquisador de linguagens da máscara e manipulação de bonecos, além de já ter trabalhado como ator e diretor de duas companhias de teatro infantil. Ele é casado e tem uma filha adolescente.

Em sua página no Instagram, ele compartilha cliques da rotina com a família e de seu trabalho. O ator possui vários registros manipulando fantoches, sua área de pesquisa.

A apresentação do novo mascote contou até com um teste de DNA de brincadeira. Ana Maria disse que foi surpreendida pela chegada do animal, que se dizia ser filho de Louro José, que esteve na bancada do Mais Você por mais de 20 anos.

O programa até fez um suspense para revelar se o mascote era filho de Louro José ou não. Depois que foi confirmado o resultado do teste, a atração abriu uma votação para que o público pudesse escolher um nome para o animal.

O nome mais votado foi Lourito, mas Ana Maria ignorou a escolha popular e optou por chamá-lo de Louro Mané, que mais lhe agradou. “O mais votado foi Lourito. Mas como sou sua avó, vou te chamar de Louro Mané”, disse a apresentadora.

No programa de 4 de junho, a apresentadora voltou a falar de Tom Veiga, intérprete original do louro, falecido em novembro de 2020. “Meu Lourinho, que na verdade vai ser para sempre, meu Louro… Quero dizer que você veio para alegrar nossa vida, quero muito agradecer por você ter feito sua inscrição para ser o Lourinho. Dizer que seu pai é insubstituível e cada vez que vejo o trabalho dele e a amizade que a gente tinha, eu transfiro isso para essa sua imagem, seu carisma.”, disse.

Primeiro Louro José surgiu em 1997

Se engana quem acha que o Louro José surgiu no Mais Você. O boneco acompanha Ana Maria Braga desde que a loira trabalhava na Record TV, apresentando o programa Note e Anote em 1997.

Quando a apresentadora mudou para a Globo em 1999, Tom Veiga, primeiro intérprete do fantoche, foi junto com a famosa para a emissora. A partir daí, Louro José passou por mudanças no ‘visual’ e ficou mais realista, ganhando a movimentação nos olhos e não só na boca.

Louro ficou tão famoso que se tornou parte essencial do programa. Com suas sacadas rápidas e comentários irônicos, ganhou bonecos, participou de novelas como O Clone (2001) e A Dona do Pedaço (2019), e até gravou um CD chamado Pet Hits, em 2003.

A última aparição do Louro José original foi em 30 de outubro de 2020. Em 1º de novembro, Tom Veiga faleceu vítima de um AVC.

Que horas começa o programa do Mais Você?

O Mais Você mudou de horário. Agora, o programa começa às 10h35, horário de Brasília, e segue até às 11h45. A Globo trocou a atração de lugar com o Encontro, agora sob o comando de Patrícia Poeta – a jornalista Fátima Bernardes deixou a apresentação após dez anos.

A mudança faz parte da reformulação da grade das manhãs da Globo. A emissora segue com o Bom Dia Brasil às 08h30, seguido pelo Encontro às 09h30, agora com Patrícia Poeta e Manoel Soares no comando, e o Mais Você às 10h35. Às 11h45, o público acompanha o praça TV com as notícias locais de cada região até às 13h.

Leia também depois de quem é o novo louro da Ana Maria Braga: Qual novela vai substituir Páginas da Vida no Viva?

+ Novela Travessia elenco: quem é quem na nova trama das 9