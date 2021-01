7 coisas que você precisa saber sobre Regé-Jean Page, o galã da Netflix

Regé-Jean Page está fazendo uma entrada elegante em nossas vidas – para aqueles que ainda não o conheciam. Estrelando como o duque de Hastings sexy e ligeiramente indecente na nova série do Netflix de Shonda Rhimes, ‘Bridgerton’ – uma delícia de confeitaria de uma peça de época que segue as buscas românticas da alta sociedade britânica através das lentes de uma coluna de fofoca na Inglaterra da era regência.

Page atraiu rapidamente a atenção das massas, que se aglomeraram em seu Instagram para colher todas as informações que puderem sobre a estrela em ascensão. Felizmente, facilitamos para todos e resumimos nossas descobertas aqui.

1- Regé-Jean Page começou a atuar na infância

Page, 30, cresceu entre o Zimbábue no Reino Unido, de acordo com uma entrevista para a InStyle, e atualmente divide seu tempo entre Londres e Los Angeles.

Ele começou a atuar muito jovem, conseguindo seu primeiro “papel” como o Garotinho Baterista na peça de Natal de sua escola. “E como eu joguei! Que bateria, que toque!”, ele brincou para a Queue & A.

“Eu claramente tinha uma carreira no teatro musical pela frente e em algum lugar virei à esquerda e comecei a ficar todo sombrio e sério e fazer duques emocionalmente destruídos.” Claramente, ele também tem um hábil senso de humor.

2 – Ele queria “ser um explorador”

Page diz que foi atraído pela primeira vez para atuar quando soube que não era “muito bom em qualquer outra coisa”, disse à Queue & A. “Além disso, eu queria ser um explorador quando era criança. Essa foi minha primeira ideia do que seria realmente uma coisa ótima a se fazer no mundo: descobrir coisas desconhecidas e vasculhar nelas e ver o que você poderia levar para casa para ir, ‘olha! O mundo é maior do que você pensava que era.’”

“Atuar é a coisa mais próxima que encontrei disso, honestamente”, ele continuou. “É sobre explorar e ter a oportunidade de viver em mundos e entender pessoas com as quais eu não teria razão de outra forma para interagir. Um dia posso ser um astronauta, no dia seguinte posso ser presidente, no dia seguinte posso viajar 200 anos no passado. É uma profissão realmente libertadora. É uma ótima maneira de passar seu tempo como humano: aprendendo sobre outros humanos e depois compartilhando esse conhecimento.”

3- Regé-Jean Page quer mostrar a alegria negra

Para Page, que estrelou na série For the People de Shondaland por duas temporadas, papéis em Bridgerton e Sylvie’s Love, um filme romântico ambientado no Harlem dos anos 1960 agora transmitido pela Amazon, têm um significado particular, pois ele sente que a alegria negra raramente foi mostrada contexto na tela.

“O que acontece frequentemente na cultura é que você volta no tempo e apenas os brancos são felizes”, disse ele à InStyle. “E sabe de uma coisa? Todos nós sabemos como sorrir desde o início dos tempos. casado desde o início dos tempos. Todos nós tivemos romance, glamour e esplendor. Representar isso é extremamente importante porque o drama de época para pessoas que não são brancas não deve significar apenas traumas de destaque.

Falando à Entertainment Weekly sobre a responsabilidade de representar uma gama mais ampla de histórias negras, ele acrescentou: “Estamos em um momento em que faz parte do meu trabalho as pessoas da minha geração de artistas começarem a contar essas histórias e contá-las dentro.”

4- Regé-Jean Page é romântico

Caso isso não tenha ficado muito claro em sua escolha de projetos recentes, ele explicou isso para os fãs (e mães intrometidas que procuram casar suas filhas) em seu bate-papo com EW. “Sou um grande fã do conceito de romance. Romance é uma coisa maravilhosa e precisamos de mais disso no mundo ”, disse ele.

“A maioria das coisas em seu âmago são histórias de amor de qualquer maneira, quer eles percebam ou não.” Dito isso, Page parece manter sua própria vida amorosa privada, sem indicações em suas contas de mídia social se ele é ou não um solteiro indiferente, mas elegível, como seu duque.

5- Ele é um Homem da Renascença

Além de ler a base de Bridgerton, o romance de Julia Quinn, The Duke and I (que é o primeiro de uma série de romance de nove livros), Page se aprofundou em seu papel aprendendo uma série de novas habilidades, de boxe a cavalgadas e dança no estilo da época, de acordo com a InStyle. Ele também faz o trabalho de locução, incluindo Kong Jr. neste trailer de uma história em quadrinhos.

6- Sim, ele também canta

As cordas vocais de Page merecem uma categoria própria. Ele e seu irmão, Tose, formam uma dupla musical chamada TUNYA. De acordo com seu site, os irmãos “escreveram juntos e participaram de várias bandas desde a adolescência, [e] agora produzem independentemente suas próprias músicas e colaborações”. Os talentos vocais de Page estão em exibição no curta-metragem Don Don’t Wait de Lanre Malaolu apresentado em seu site.

A música que ele canta no curta veio em um sonho que ele compartilhou no Instagram. Ao narrar o sonho, ele explicou em parte: “Comecei a cantarolar para mim mesmo. É uma coisa que faço para controlar o estresse ou angústia. ” Ele continuou: “Eu cantarolo para mim mesmo na cadeira do dentista quando eles pegam a furadeira. Ou qualquer outra coisa que zumba ameaçadoramente, mas eles me disseram que não se importam, e acho que eles e os assistentes se divertem bastante. É melhor do que gritos. ”

7- Ele tem preferências muito específicas para lanches

Em sua entrevista para a InStyle, Page revelou que ele recentemente – ou como ele colocou de forma mais charmosa, “ultimamente” – “acidentalmente inventou meu novo bagel favorito em casa. É um bagel de mirtilo com cream cheese e conserva de cereja, e é uma espécie de bagel de cheesecake estranho que é tão errado e tão certo. ” No Queue & A da Netflix, ele acrescentou que é viciado em café.

“Eu sou um ser da cafeína quando trabalho. É um vício, mas no que diz respeito aos vícios, vou aceitá-lo. ” Bridgerton agora está transmitindo pela Netflix. Sylvie’s Love está atualmente disponível na Amazon.