Adriane Galisteu sambando pela Portela viraliza na web

Veja Adriana Galisteu sambando em vídeo que viralizou esta semana. Loira vai desfilar com a Portela no carnaval de 2023 - Foto: Reprodução/Instagram/@galisteuoficial/TikTok/@vocenafolia

Um vídeo de Adriane Galisteu sambando durante um ensaio para o Carnaval 2023 viralizou nas redes sociais na última quarta-feira, 8, onde a loira surge na Sapucaí. Embora seja veterana dos desfiles, a falta de samba no pé chamou a atenção dos fãs. Ela vai desfilar com a Portela no carnaval de 2023.

Vídeo de Adriane Galisteu sambando

O ensaio da apresentadora para seu retorno à escola de samba Portela, após 7 anos de pausa nos desfiles, causou mais do que o esperado nas redes sociais. Adriane Galisteu sambando em um vídeo começou a receber diversos comentários no Instagram e Twitter, e acabou virando meme.

"Samba culposo, quando não há a intenção de sambar", brincou um usuário do Twitter. "Isso não pode ser ela, aposto que é inteligência artificial socorro", comentou outro.

samba culposo, quando não há a intenção de sambar — fazueli (@kadandolini) February 9, 2023

Isso não pode ser ela, aposto que é inteligência artificial socorro — Louis Manoel (@manoellouis) February 9, 2023

O assunto foi muito comentado nas redes e na imprensa, com críticas ao desempenho da famosa e até ao figurino. "Mas vamos combinar que a roupa que a Adriane Galisteu tá vestindo desfavorece totalmente o corpo da gata. podiam ter botado uns oba oba que chacoalha na roupa", foi comentado no Twitter.

mas vamos combinar que a roupa que a adriane galisteu tá vestindo desfavorece totalmente o corpo da gata. podiam ter botado uns oba oba que chacoalha na roupa. — catatau 🐻 (@oaurelinho) February 9, 2023

Apresentadora de volta ao carnaval do Rio

Adriane Galisteu retorna ao carnaval depois de sete anos sem desfilar, e a história da loira com a festa é de longa data. Ela estreou na Portela em 1997 e foi destaque de chão e de carro durante o final dos anos 90. Já no começo dos anos 2000 passou a ser rainha de bateria. Depois, a apresentadora se afastou e acabou partindo para outra escola. No entanto, em 2016, ela retornou para a Portela como musa.

Em entrevista ao Jornal Extra, no começo do mês, Galisteu revelou que o convite para desfilar em 2023 foi de última hora, na virada do ano, mas que ela aceitou "sem pestanejar". A loira tinha até uma viagem marcada, já que está de férias de seus trabalhos na Record, mas acabou remarcando tudo para desfilar novamente com a Portela.

Além disso, a famosa disse que como a Portela foi a primeira escola que lhe deu oportunidade nas avenidas sente como se fosse parte de sua família. "A Portela foi a escola que me fez amar o carnaval", declarou.

No vídeo da Rede Litoral é possível ver ela ver Adriane Galisteu em 2009 com a Unidos da Tijuca:

A Quem também publicou a famosa com a escola de samba, em 2011. Veja Adriane Galisteu sambando na época:

Após uma pausa que durou alguns anos, ela retornou em 2016 como musa da Portela, mas novamente se afastou das avenidas.

Após ser anunciada, a famosa postou uma foto no Instagram já com o figurino e direto da Marquês de Sapucaí escreveu: "vocês não imaginam o prazer que é estar de volta! As fotos são da chegada na concentração… logo mais tem as fotos do ensaio".

Atualmente, Adriane Galisteu tem 49 anos de idade, é casada com o empresário Alexandre Iodice e tem um filho, o pequeno Vittorio, de 12 anos.