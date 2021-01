Ana Maria Braga de dreads divide opiniões: estilo ou apropriação cultural?

Ana Maria Braga movimentou a web nesta semana. Primeiro, o assunto em questão foi ter definido a sua casa de praia como “ultrassimples”, apesar de muitos a considerarem uma “mansão”, que é avaliada em R$ 14 milhões. A apresentadora voltou às discussões no Twitter ao aparecer com dreads no cabelo, nesta sexta-feira (8). Enquanto alguns brincaram com o visual, outros levantaram a questão da apropriação cultural.

O que falaram sobre o visual da Ana Maria Braga?

Apresentando o “Mais Você” direto de sua propriedade em Maresias, litoral de São Paulo, chamou atenção ao aparecer com cabelos compridos em formato de dreads. “Acho que vou ficar por aqui mesmo, na praia. Já adotei esse novo visual, tô comprando um ukulele, acho que tô pronta, ein!? Brincadeira! O responsável por esses dreads é meu querido amigo e companheiro de anos Marcio Granado : Ele é responsável pela minha beleza há anos, agora está mais pertinho e podemos ‘brincar’ mais”, escreveu na legenda da foto.

Essa não é a primeira vez que Ana Maria Braga exibe o estilo. Em outubro do ano passado, fez a mesma aposta, também com ampla repercussão. O assunto questionado nas duas vezes é a apropriação cultural, caracterizada por utilizar elementos específicos de uma cultura distinta, já que ela é branca e escolheu um elemento típico da cultura negra.

Meu Deus embaçado Ana Maria Braga de dread no cabelo é até uma piada isso branca rica de dreads — Ox Cabinha (@sadomasoquist9) January 8, 2021

Então agora temos Ana maria de dreads.

A branquitude vai longe. — me llames Tico (@grosibatz) January 8, 2021

Já outras pessoas brincaram com o novo penteado da Ana Maria Braga:

Uma semana na praia e a Ana Maria já tá de dreads. Só faltou o colarzinho de búzios. — Everton Narciso 🇧🇷🏳️‍🌈 (@EvertonNarciso) January 8, 2021

ana maria braga de dread

q chic — e l i s a (@elisalimandrade) January 8, 2021

Polêmica sobre a casa de praia da apresentadora

Ana Maria Braga começou o ano apresentando o “Mais Você” tendo como cenário sua casa de praia. E a sua descrição do lugar movimentou as redes sociais. “Vocês podem ver que é uma casa de pedras ultrassimples”, falou. O comentário foi ironizado pelo público, que a considerou uma “mansão”. Está avaliada em cerca de R$ 14 milhões, segundo corretor entrevistado por Leo Dias.

A apresentadora adquiriu o imóvel em 1998 e contou que foi o primeiro construído na praia de Maresias, litoral de São Paulo. As fotos publicadas no Instagram revelam cozinha ampla, piscina e casa na árvore, que é um mirante com vista para o mar.