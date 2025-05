Ana Paula Arósio tem filhos? Conheça a família da atriz de 50 anos

Atriz mora na Inglaterra com o marido, com quem é casada há 15 anos.

Uma das principais atrizes dos anos 2000, Ana Paula Arósio, de 50 anos, saiu dos holofotes e desde 2008 não atua em novelas. Apesar de ter escolhido viver de maneira discreta, as curiosidades sobre sua vida continua alimentando o público.

Casamento de Ana Paula Arósio

Desde 2010, Ana Paula Arósio é casada com o arquiteto e cavaleiro brasileiro Henrique Plombon Pinheiro, e juntos moram em Swindon, uma pequena cidade no Sudoeste da Inglaterra. O casal cuida de cavalos e optou por não ter filhos.

O casamento, realizado em 16 de julho de 2010, dia do aniversário da atriz, mostrou o estilo do casal: os dois chegaram montados a cavalo para a cerimônia, realizada em um sítio em Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo, e sem a presença de famosos.

Antes de se afastar dos holofotes, a atriz teve relacionamentos com figuras conhecidas da TV, como Marcos Palmeira e Tarcísio Filho. Mas foi ao lado de Henrique, com quem compartilha o amor por cavalos e pela natureza, que Ana Paula parece ter encontrado estabilidade, além do anonimato que tanto buscava.

Desde que abandonou a carreira artística, Ana Paula Arósio mantém raríssimas aparições públicas.

Reprodução

Última novela da atriz

A última novela protagonizada por Ana Paula Arósio foi Ciranda de Pedra, exibida em 2008 pela TV Globo. Na trama de época, ela viveu a elegante Laura Prado, papel que marcou sua despedida das produções regulares da emissora. Dois anos depois, em 2010, ela deixou oficialmente o elenco de Insensato Coração, novela que começou a gravar mas abandonou antes da estreia. Neste ano, ela participou do filme “Na Forma da Lei”.

A primeira novela da atriz foi “Terra Nostra”, em 1999, um sucesso de audiência. Depois, ela integrou o elenco de “Esperança“, de 2002. Em 2003, a então global se manteve no horário nobre em “Celebridade” (2003). Depois, ela participou de “Páginas da Vida” em 2006.