Ibope da TV paga: veja os 21 canais com maior audiência

A busca pela notícia durante a pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo, a GloboNews se consolidou como o canal de notícias mais visto pelo público no ranking do Ibope da TV paga, de janeiro e fevereiro de 2021. Mas quem lidera a entre os canais mais assistidos é o Viva, que reexibe novelas e outras produções dos canais Globo. Os dados foram apurados pela coluna de Ricardo Feltrin.

Aliás, 6 dos 10 canais mais vistos no país são do Grupo Globo: GNews, Viva, SporTV, Universal, Multishow e Megapix.

O Viva é um canal de televisão por assinatura brasileiro, que faz parte da programadora Canais Globo. Foi inaugurado no dia 18 de maio de 2010. Já o Globonews foi inaugurado em 15 de outubro de 1996, pela Globosat. Foi o primeiro canal oficialmente de notícias do Brasil, já que a Globosat News Televison, então canal de notícias da programadora Globosat, tinha também uma programação de entretenimento.

A seguir, veja o ranking do ibope da TV paga de janeiro e fevereiro de 2021 – do Brasil e São Paulo.

Ibope da TV: os 21 canais mais vistos da TV paga no Brasil

O Ibope da TV dos 21 canais mais vistos da TV paga no Brasil mostram o nº de telespectadores por minuto, média 24h. Cada ponto em SP vale por cerca de 28 mil domicílios.

1 Viva 125.963

2 GloboNews 119.061

3 Discovery Kids 85.633

4 CartoonNetwork 83.853

5 Universal 80.230

6 Discovery Channel 79.328

7 Multishow 79.293

8 SporTV 78.231

9 AXN 68.809

10 Megapix 65.665

11 Home & Health 50.115

12 TNT 46.586

13 Space 45.585

14 Gloob 42.273

15 Fox Channel 40.905

16 Nickelodeon 34.917

17 GNT 33.589

18 TLC 33.520

19 Comedy Central 32.666

20 ID 32.186

21 CNN Brasil 32.094

Os 21 canais da TV paga mais vistos em São Paulo

Cada ponto em SP vale por cerca de 28 mil domicílios.

1 – GloboNews – 0,657

2 – Viva – 0,634

3 – SporTV – 0,411

4 – Universal TV – 0,385

5 – Cartoon Network – 0,373

6 – Multishow – 0,371

7 – Discovery Kids – 0,368

8 – AXN – 0,342

9 – Megapix – 0,337

10 – Discovery Channel – 0,336

11 – Home & Health – 0,310

12 – TNT – 0,265

13 – Comedy Central – 0,251

14 – CNN Brasil – 0,250

15 – Gloob – 0,241

16 – Fox Channel (novo Star) – 0,220

17 – Space – 0,214

18 – GNT – 0,199

19 – Nickelodeon – 0,192

20 – ESPN Brasil – 0,188

21 – History – 0,173