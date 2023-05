18 atores de Esperança que já morreram

Folhetim foi exibido no começo dos anos 2000 e tem autoria de Benedito Ruy Barbosa e Walcyr Carrasco.

Exibida há mais de 20 anos atrás, a novela Esperança chegou ao catálogo da Globoplay, em maio de 2023. A produção de Benedito Ruy Barbosa se passa na década de 1930 e mostra o romance proibido entre Toni (Reynaldo Gianecchini) e Maria (Priscila Fantin). Ao conferir a trama, o público também pode rever atores de Esperança que já morreram e deixaram saudade.

Eva Wilma – atores de Esperança que já morreram

Eva Wilma interpretou Rosa, a esposa de Genaro (Raul Cortez) e mãe do protagonista Toni (Reynaldo Gianecchini). Bondosa e um exemplo de pessoa, ela apoiava o filho e passava seus dias rezando por ele. Além disso, a personagem sofre muito na trama depois que Maria (Priscila Fantin) desaparece com seu neto.

A atriz faleceu em maio de 2021, vítima de um câncer de ovário, aos 87 anos de idade. Eva Wilma se tornou um dos nomes mais conhecidos da televisão durante a carreira e trabalhou em diversas novelas da TV Globo, TV Tupi, Record, entre outras.

Luís de Lima – atores de Esperança que já morreram

Luís de Lima interpretou Antonio, pai de José Manoel (Nuno Lopes). O ator e diretor português faleceu em agosto de 2022, enquanto a novela Esperança ainda estava no ar. Aos 77 anos de idade, ele não resistiu a uma infecção pulmonar.

Beatriz Segall

Beatriz Segall foi Antônia entre os atores de Esperança, esposa de Antonio (Luís de Lima) e mãe de José Manoel (Nuno Lopes). Conhecida por várias obras de sucesso das telinhas, como Vale Tudo, Sonho Meu, Dancin’ Days, entre outros, Beatriz Segall faleceu aos 92 anos de idade em setembro de 2018. Na época, ela estava internada no hospital Albert Einstein devido a problemas respiratórios.

Raul Cortez

Raul Cortez interpretou Genaro, marido de Rosa (Eva Wilma), pai de Toni (Reynaldo Gianecchini) e também irmão de Giuseppe (Walmor Chagas). Ele era um pianista talentoso, mas que não teve muita sorte na vida e por isso nunca conseguiu exercer sua arte de verdade. Era um professor exigente que não perdia tempo com quem não tinha talento para o piano ou pouco vontade de aprender. Seu relacionamento com o filho não era dos melhores, por isso rompe relações quanto o rapaz resolve ir para o Brasil.

O ator Raul Cortez faleceu em julho de 2006, aos 73 anos de idade, vítima de um câncer no pâncreas. Sua última novela foi Senhora do Destino, que ficou no ar entre junho de 2004 e março de 2005.

Regina Dourado

Regina Dourado faleceu aos 60 anos de idade em outubro de 2012. Ela lutou contra um câncer de mama durante vários anos. A atriz descobriu um nódulo em 2003 e depois outro em 2010, o que resultou em uma cirurgia de remoção das mamas e dos gânglios axilares. Em seu último ano de vida, ela passava por mais um tratamento. O velório da famosa foi aberto ao público no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador, na Bahia, seu estado de origem.

Entre os atores de Esperança, Regina interpretou a personagem Mariusa, uma mulher nordestina que era dona de uma pensão em que moravam estudantes. Ela era uma segunda mãe para todos e trabalhava muito.

John Herbert – atores de Esperança que já morreram

John Herbert interpretou Jonathan entre os atores de Esperança, amigo de Ezequiel (Gilbert Stein). O famoso faleceu em janeiro de 2011, aos 81 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória. Ele estava internado Hospital do Coração (Hcor) em São Paulo na época por sofrer de um enfisema pulmonar.

Paulo Goulart

Um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, o ator Paulo Goulart faleceu em março de 2014, aos 81 anos de idade. Ele sofria câncer renal avançado. Sua esposa, a atriz Nicette Bruno, morre em dezembro de 2020, vítima da covid-19.

Na trama de Esperança, o ator interpretou Farina, sócio de Vincenzo (Othon Bastos) e Adolfo (Antônio Petrin) na fazenda e que era um mau-caráter que só queria se dar bem. Por isso, ele casou com Francisca (Lúcia Veríssimo), que tinha uma fortuna.

Walmor Chagas – atores de Esperança que já morreram

O ator Walmor Chagas viveu Giuseppe na trama de Benedito Ruy Barbosa e Walcyr Carrasco. O personagem era um italiano que tinha uma taberna que herdou do pai e era bastante frequentada na cidade. Walmor Chagas faleceu aos 82 anos de idade em janeiro de 2013. Ele foi encontrado na chácara em que morava em Guaratinguetá.

Cláudio Corrêa e Castro

Rosto conhecido de várias obras das telinhas, como Chocolate com Pimenta, A Padroeira, Força de Um desejo, O Rei do Gado, entre outros, o ator Cláudio Corrêa e Castro interpretou Agostino na trama de Esperança, um escultor italiano que morava em uma área pobre de São Paulo. O famoso faleceu aos 77 anos de idade em agosto de 2005, em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Chica Xavier – atores de Esperança que já morreram

A atriz Chica Xavier foi a personagem Nhá Rita, avó de Júlia (Sheron Menezes) em Esperança. A artista faleceu aos 88 anos de idade em agosto de 2020, vítima de um câncer de pulmão. Seus últimos trabalhos foram Acampamento de Férias (2012), Cheias de Charme (2012) e Mulheres no Poder (2016).

Milton Gonçalves

Milton Gonçalves fez apenas uma pequena participação especial entre os atores de Esperança e interpretou o personagem Matias. Um dos nomes mais conhecidos das telinhas, o artista se foi há poucos anos. Ele faleceu em maio de 2022, aos 88 anos de idade. A família informou a mídia na época que a morte foi em consequência de problemas de saúde decorrentes de um AVC que ele sofreu em 2020.

Ida Gomes

Ida Gomes interpretou Miriam na trama de Esperança, uma casamenteira de mão cheia. Ida faleceu aos 82 anos de idade em fevereiro de 2009. A assessoria do hospital Samaritano, em Botafogo, em que a famosa foi internada poucos dias antes, informou a Folha de São Paulo na época que a atriz sofreu uma parada cardíaca e os médicos não conseguiram reanimá-la.

Pietro Mário – atores de Esperança que já morreram

O ator Pietro Mário era um italiano naturalizado brasileiro e apareceu na trama como um juiz. Ele faleceu em agosto de 2020, aos 81 anos de idade, devido a uma parada cardiovascular. Antes, ele havia contraído covid-19, mas tinha se curado da doença.

Elias Gleizer

Elias Gleizer foi João Alfaiate na novela e faleceu aos 81 anos de idade em maio de 2015. Ele foi vítima de falência circulatória em decorrência de uma queda que sofreu. Suas últimas novelas foram Boogie Oogie (2014) e Passione (2010 – 2011).

Gianfrancesco Guarnieri

Gianfrancesco Guarnieri interpretou Pelegrini entre os atores de Esperança e faleceu em 2006, época em que estava envolvido com a trama de Belíssima. O ator de 71 anos de idade se foi em julho daquele ano e sofria de insuficiência renal crônica.

Daniel Lobo

Daniel Lobo foi Felipe, morador da pensão de Mariusa e um rapaz brincalhão que parecia não levar nada a sério na vida. Ele era estudante de direito na mesma faculdade de Marcos (Chico Carvalho) e Rafael (Mariz) e era interessado nos estudos.

Daniel Lobo é um dos atores de Esperança que faleceu mais novo, ele tinha apenas 43 anos na época e foi vítima de um tumor que descobriu cinco semanas antes de falecer.

José Lewgoy

José Lewgoy interpretou o padre Romão na trama da TV Globo. O ator faleceu poucos dias antes da exibição dos últimos capítulos do folhetim nas telinhas, em fevereiro de 2003. Ele tinha 82 anos de idade e foi vítima de uma parada cardiorrespiratória.

Newton Martins – atores de Esperança que já morreram

Newton Martins interpretou Onofre no folhetim. Ele faleceu em maio de 2011, aos 75 anos de idade, devido a falência múltipla de órgãos. Seus últimos trabalhos foram a minissérie JK (2006), o filme Visita de Natal (1996), Você Decide (1993 – 1996) e Sonho Meu (1993).

