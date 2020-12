Andressa Urach diz o que pensa sobre sexo antes do casamento

A modelo Andressa Urach ficou noiva recentemente e, atualmente, tem um pensamento diferente sobre o sexo antes do casamento. Quando ainda estava na igreja que frequentou por anos, a famosa acreditava ser errado se ter relação sexual antes do casamento.

Andressa Urach abonimava o sexo antes do casamento

Embora não fale muito em seu relacionamento, ela, que está noiva, conta que mudou sua visão sobre o sexo. Em entrevista à Quem, a ex-A Fazenda, revela que abonimava o sexo ao se converter na igreja evangélica.

“Eu amadureci bastante em relação a isso. Acredito que cada um sabe o que deve ou não fazer, e não cabe a mim julgar o que é certo ou errado”, conta.

Como é a relação de Andressa Urach com o filho?

Quando se trata do passado, Andressa Urach não quis esconder nada do filho, Arthur, de 15 anos. “Minha relação com o Arthur é maravilhosa. Ele sempre me deu apoio em tudo e hoje queremos crescer juntos. Somos muito amigos”, garante ela.

Embora tenha arrependimentos sobre o passado, ela explica: “Meu filho sabe de tudo, porque é algo público. Mas tento sempre mostrar para ele que é possível, mesmo com os erros, você seguir sua vida.”

Sendo direta, a famosa explicou que até o momento, mesmo com o novo casamento por vir, ter mais filhos não está nos seus planos. “Não pretendo ser mãe de novo”, disse à Quem.

Quem é o noivo de Urach?

Essa é uma pergunta que intrigou os fãs da ex-vice Miss bumbum. Mantendo a discrição, Andressa Urach preferiu não revelar identidade no novo namorado, e futuro marido. Em seu Instagram, ela se limnout a postar uma foto com o amado, mas sem das pistas de quem seja.

“Meu presente de Jesus. Namorando. O amor acalma um coração machucado. Deus é muito bom!”, declarou-se ela. Na foto, os dois aparecem abraçados, mas o homem estava de costas.

Já em outra publicação, Andressa Urach falou um pouco do relacionamento dos dois. “Eu e meu amor fomos apresentados por uma amiga em comum e nossa amizade é tão linda, pois somos muito parecidos em gostos e hábitos”, revelou.

Ex-A Fazenda pretende voltar à igreja?

Recentemente, Andressa Urach deixou a igreja Universal. Em seu Instagram, ela respondeu aos fãs que ainda tem vontade de ir em uma outra denominação. “Vou começar a conhecer outras igrejas, amanhã mesmo já vou visitar uma”, disse ela, no dia em que postou a foto com o novo namorado.

“Sei que tem muitas pessoas aqui que torcem por mim. Queria tua sugestão de alguma igreja para eu conhecer. Nunca fui em outra. Sei o quanto preciso de Deus para vencer tudo o que está acontecendo na minha vida”, contou em um outra publicação nas redes sociais.