Anitta, Felipe Neto e mais famosos vibram com aprovação da vacina

Neste domingo (17), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o pedido de uso emergencial no Brasil da vacina CoronaVac, produzida pelo instituto Butantã e o laboratório chinêz Sinovac. Outra aprovação foi da AstraZeneca, da Universidade de Oxford com a Fiocruz. Inclusive, a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 no Brasil foi a enfermeira Mônica Calazans, do hospital Emílio Ribas, de São Paulo. A reação dos famosos ficou registradas nas redes sociais.

Anitta fez dancinha do ‘Bum Bum Tam Tam’

Anitta ficou super animada com a informação e correu para os Stories do Instagram. Usando a rede social, ela comemorou. “Gente, em quanto tempo vai ter vacinado todo mundo na linha de frente? Eu estou sonhando com o mundo inteiro vacinado”, disse ela. Nos vídeos seguintes, a cantora apareceu rebolando ao som do funk ‘Bum Bum Tam Tam’.

Felipe Neto – Famosos comemoram vacina

O youtuber e empresário celebrou a aprovação e aproveitou para enaltecer o instituto Butantã. “Viva o Butantan! A Fiocruz! A ciência!”, escreveu ele no Twitter.

Mais cedo, Felipe Neto fez uma crítica ao governo Bolsonaro. “O Brasil possui 2,8% da população do planeta. Contudo, graças ao nosso desgoverno nojento, o Brasil representa 10% dos mortos por Covid no mundo. A história lembrará dos responsáveis.”

Viva o Butantan! Viva a Fiocruz! Viva a ciência! — Felipe Neto (@felipeneto) January 17, 2021

Bruno Gagliasso – Famosos reagem à aprovação da vacina

Bruno Gagliasso estava na expectativa por isso, e comemorou a liberação para esse começo. “APROVOU A VACINA!!! #VamosNosImunizar #VamosNosFortalecer #VamosCuidarUnsDosOutros”, disse no Twitter.

“Essa vacina só tem um defeito. É no braço. Eu queria chegar no posto cantando FOCA NO MEU BUMBUM”, brincou ainda.

Essa vacina só tem um defeito. É no braço. Eu queria chegar no posto cantando FOCA NO MEU BUMBUM — Bruno Gagliasso – Pai de 3 (@brunogagliasso) January 17, 2021

Daniela Mercury

A cantora Daniela Mercury vibrou com anotou e compartilhou sua alegria em um post no Twitter. “Dia de Alegria e esperança para nós! Parabéns para toda comunidade científica brasileira e para os técnicos da Anvisa”, escreveu.

AS VACINAS FORAM APROVADAS! Dia de Alegria e esperança para nós! Anvisa aprova o uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford para o Brasil! Parabéns para toda comunidade científica brasileira e para os técnicos da Anvisa. Agora todos precisam se vacinar #vacinasaprovadas pic.twitter.com/hFuHkOEbxv — Daniela Mercury (@danielamercury) January 17, 2021

Tico Santa Cruz

Exaltando a ciência, Tico Santa Cruz aproveitou para dar uma alfinetada no presente Jair Bolsonaro. “Viva a CIÊNCIA!!! Parabéns @fiocruz e @butantanoficial !!!!!! Vamos vacinar a População!!!! Lutar por Vidas!! Salvar o Brasil desse monstro chamado Bolsonaro!”, afirmou.

Viva a CIÊNCIA!!! Parabéns @fiocruz e @butantanoficial !!!!!! Vamos vacinar a População!!!!

Vamos lutar por Vidas!!

Vamos Salvar o Brasil desse monstro chamado Bolsonaro! — Ticosantacruz Vacina Para Todos! (@Ticostacruz) January 17, 2021

Johnny Hooker

Depois de Anitta, o cantor também comemorou com um trecho da música ‘Bum Bum Tam Tam’. “Acabouuu! Temos vacina! Vai pro Bum Bum TAM TAM vem pro bum bum TAM TAM”.

Acabouuu! Temos vacina! Vai pro Bum Bum TAM TAM vem pro bum bum TAM TAM pic.twitter.com/BT18Zeq1QC — Johnny Hooker 💉 VACINA JÁ! 💉 (@JohnnyHooker) January 17, 2021

Ludmilla comemora a conquista da vacina

Ludmilla foi outra famosa a comemorar o começo da vacinação no Brasil. “Vacina eu já tô com roupa de ir tá?”, brincou a dona do hit ‘Rainha Da Favela’. Na sequência, ela compartilhou um gif em que estava animada como jurada do The Voice. “A vacina foi liberada pela Anvisa e eu tô assim”, escreveu a artista.

A vacina foi liberada pela Anvisa e eu tô assim pic.twitter.com/D0Rur7wpsN — Ludmilla 👑 (@Ludmilla) January 17, 2021

Maisa – Famosos vacina

A apresentadora e atriz não deixou de comemorar a aprovação da Anvisa. “NOSSA GENTE AADKJFKSJDKSKS !!!!!!! AAAAAAAAAAAA!!!!!! O PRESENTE DE ANIVER DA @jurabeloo”, disse ela, mancando a amiga.

Thelma Assis

Thelminha, a ex-BBB, vencedora do BBB 20, por ser médica comemorou ainda mais a aprovação do uso emergencial da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. “Grande dia Sinal de mão fechada Viva a Ciência! Viva o SUS! #VemVacina”, disse ela.

https://twitter.com/thelminha/status/1350875954659393537?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet