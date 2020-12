Anitta passa por ‘apuro’ em dia de apresentação na Times Square

Anitta está em um hotel de Nova York para se apresentar na Times Square. O show icônico de Réveillon é um marco na carreira de 10 anos da artista. Como a performance acontece hoje, a famosa, de 27 anos, falou sobre seu dia, com os fãs.

Anitta revela ‘apuros’ antes de show na Times Square

Se preparando para o show, Anitta reclamou que acordou com a pele com muitas espinhas, o que a incomodou. Em seus Stories do Instagram, ela apareceu com uma toalha na cabeça e falou sobre sua situação.

“Gente, é hoje o grande dia. E simplesmente fiquei menstruada e minha pele está um ‘chokito’. Não queria mostrar esse lado que está horrível”, disse a cantoa de ‘Modo Turbo‘.

Além disso, a famosa revelou que não tinha o que comer na ceia de Ano Novo, já que os estabelecimentos em sua maioria estavam fechados. Por isso, ela pediu ajuda dos fãs, na rede social.

“Não pensei em um detalhe: não tem ceia de ano novo. Não dá para pedir. Vocês estão me ajudando em tudo. Alguém sabe um restaurante que esteja funcionando? e que possa entregar umas várias comidas. Manda aí um adm para mim”, pediu a famosa.

Cantora realiza teste de Covid-19 todos os dias

Anitta revelou um pouco dos bastidores de seu show na Times Square. Por causa do Covid-19, ela revelou que está fazendo testes todos os dias, desde que chegou nos Estados Unidos.

Embora a vacinação contra o coronavírus já esteja sendo realizada, ela é exclusiva para os americanos. “As vacinações aqui já começaram, mas pra quem é americano. A gente não é americano, tem que ficar fazendo teste todo dia mesmo”, contou.

Anitta fala sobre calcinha para o réveillon

Um dos rituais de Anitta é escolher a cor de calcinha certa para o réveillon. Apesar de ter costume, ela confessou que estava em dúvida sobre qual usaria nesta virada para 2021.

“Qual a cor da calcinha que eu virei o ano do outro pra esse e qual a calcinha que eu vou virar esse ano. Bom, no ano passado eu virei o ano com uma calcinha nude. Agora, esse ano, eu não faço a menor ideia, gente”, disse a cantora.