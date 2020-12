Entenda a polêmica entre Anitta e o diretor do clipe ‘Modo Turbo’

Você já deve ter ouvido falar sobre a treta entre Anitta e Marco Lafer, da Alaska Filmes, que dirigiu o recente videoclipe da cantora, Modo Turbo, ao lado de Luísa Sonza e Pabllo Vittar, não é mesmo? O assunto agitou as redes sociais nesta quarta-feira (24), após o diretor soltar críticas sobre a carioca no Instagram. Quer saber como tudo começou e o que aconteceu entre a dupla? A gente te explica tudo:

O que aconteceu?

Ontem, quarta-feira (23), Marco Lafer, um dos diretores do videoclipe de Anitta, Luísa Sonza e Pabllo Vittar, interagia no Instagram quando se deparou com duas perguntas que acabaram gerando polêmica. “Qual foi a parte mais complicada de produzir esse bapho?”, o diretor foi questionado em uma caixa de perguntas da rede social. Sem citar nomes, Marcos respondeu: “lidar com o ego e falta de caráter de uma celebridade em específico”. No entanto, em outra pergunta, o nome da cantora carioca surgiu: “como foi trabalhar com a Anitta? Ela é escrota mesmo como falam por aí?”

Para esta pergunta, o diretor escreveu: “o que posso dizer é que a gente discorda completamente da conduta profissional da Anitta“. “Nunca destratei ninguém da minha equipe, simplesmente não entendo por que alguém escolhe deliberadamente tratar mal as pessoas”, também disse Marcos.

Assista o videoclipe:

Luísa Sonza defendeu Anitta

Os comentários de Marcos no Instagram acabaram gerando polêmica e ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Luísa Sonza saiu em defesa da amiga. “Estou desapontada com o posicionamento e a falta de profissionalismo da produtora Alaska filmes. Sabemos como homens se sentem quando uma mulher bem sucedida e poderosa se impõe e é clara com o que ela quer, infelizmente”, escreveu a cantora em um tweet.

“E eu só a vergonha de ter te falado pra fazer com eles, miga”, escreveu Anitta na publicação. “Amiga, pelo menos o clipe ficou bonito, o resto, amor, que se exploda”, respondeu Luísa.

Estou desapontada com o posicionamento e a falta de profissionalismo da produtora Alaska filmes. Sabemos como homens se sentem quando uma mulher bem sucedida e poderosa se impõe e é clara com o que ela quer, infelizmente. — Luísa Sonza #MODOTURBO (@luisasonza) December 24, 2020

Amiga, pelo menos o clipe ficou bonito, o resto, amor, que se exploda — Luísa Sonza #MODOTURBO (@luisasonza) December 24, 2020

Anitta se pronunciou

Além de gravar um vídeo desabafando sobre o assunto, Anitta também comentou sobre as críticas do diretor em posts nas redes sociais. A conta Garotx do Blog, famosa no Instagram por fazer publicações sobre celebridades e realities, publicou o print de um comentário da cantora em um post da conta. A carioca escreveu: “dessa vez eu nem gritei, reclamei da incompetência fofa toda vida. Me arrependo, se eu soubesse que eram biscoiteiros, eu tinha gritado”.

Em vídeo, Anitta usou uma metáfora para falar sobre o assunto: “vamos supor o seguinte, é o seu aniversario e você foi comprar um bolo. Você pediu um bolo, quantos andares, cor, mas quando você chega, o bolo não é do jeito que você pediu, você ia gostar?”.

