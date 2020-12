Aos 47 anos, Adriane Galisteu posa de biquíni e exibe barriga chapada

Adriane Galisteu, de 47 anos, compartilhou na tarde desta quarta-feira (30), uma foto sensual para os seus seguidores. O detalhe da imagem destacou a boa forma da apresentadora, que posou de biquíni e deixou a barriga chapada à mostra. Nas redes sociais, não faltaram elogios à loira.

Na Praia do Forte, na Bahia, a apresentadora aproveitou o sol de verão para exibir o corpo sarado. Na contagem regressiva para a chegada de 2021, a loira aproveitou o sal e sol da terrinha para posar usando o biquíni Milão, da marca Pajaris by Camila Panades, na cor mostarda.

Adriane Galisteu exibe boa forma

Curtindo a hospedagem no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, Adriane Galisteu não deixou de cuidar. Com o sol e o sal da água do mar, a loira exibiu um registro usando protetor solar, até porque o verão chegou. Para a chegada do ano novo, a loira escolheu o destino da Bahia para celebrar o réveillon. Aliás, com a pandemia no mundo todo, este está sendo um lugar bastante escolhido pelos famosos. Fernanda Paes Leme é uma das artistas que escolheu a terrinha amada por tantos.

Veja a publicação:

Em outro registro, Adriane Galisteu escreve: “Um caminho do mar”. Na imagem, ela aparece de costas, com um chapéu, indo em direção ao mar.

Maldivas

No começo do mês, a apresentadora viajou com a família para a região conhecida pelos resorts luxuosos com vista para o azul-claro do Oceano Índico – as Ilhas Maldivas. Quem não gostaria de conhecer não é mesmo. Lá, ela ficou hospedada no mesmo local que a atriz Juliana Paes, em Olhahali. Os valores da diária para três pessoas é cerca de R$ 6 mil. A mais cara sai por quase R$ 52 mil por dia, acomodando até oito.

Na ocasião, Adriane Galisteu foi acompanhada do marido, Alexandre Iódice, e do filho, Vittorio. Nos Stories do Instagram, ela mostrava registros do local, acomodações, refeições e claro, a vista.

