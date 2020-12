Com quem Bruna Marquezine está na ilha com diária de R$ 16 mil?

Bruna Marquezine (25) está em uma ilha em Angra dos Reis para aproveitar o Ano Novo longe de aglomerações. A diária do local pode chegar até os R$18 mil e os valores começam na casa dos R$ 16 mil. A atriz não está sozinha no local, quem mais viajou com ela? A amiga Manu Gavassi (27), as também ex-BBBs Thelma Assis (36), Rafa Kalimann (27) e mais amigos.

Bruna Marquezine está em ilha com ex-BBBs e colegas

Segundo o UOL, o grupo está na Ilha do Capítulo, de 55 mil m², em Angra dos Reis, que fica na Costa Verde do Rio de Janeiro. Ainda segundo o portal, o espaço tem praias privadas, pista de cooper, jardim com piscina e vista para o mar, heliponto e um deck. Além de suítes e sala de cinema.

Além de Bruna Marquezine na ilha, Manu Gavassi, Thelma Assis e Rafa Kalimann, também estão Denis Santos, narido de Thelma, Daniel Caon, participante da Casa de Vidro do BBB 20, que hoje namora Rafa, Allison Gonçalves, amigo de Manu, o fotógrafo André Nicolau e Marcello Henrique, namorado de André. No total, o grupo viajou em nove pessoas.

Bruna Marquezine em ilha – Quanto é a diária?

A diária do local custa de R$ 16 mil a R$ 18 mil. Segundo o UOL, a diária dá direito à cinco funcionários, duas camareiras e três jardineiros. Além de ser possível contratar à parte uma cozinheira e auxiliares por R$ 450 por dia.

Bruna e Manu tiraram foto de paparazzi

Mesmo isolados, o grupo de Bruna Marquezine na ilha foi encontrado por paparazzis, que não perderam tempo e tiraram fotos das celebridades. De forma irônica, Bruna e Manu também colocaram os fotógrafos nos holofotes e tiraram fotos com os celulares.

